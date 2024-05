Sony pense aux 10 prochaines années

La direction de Sony a dévoilé cette nuit , lors du Sony Corporate Strategy Meeting 2024, sa vision pour l’avenir.

Un événement ayant pour thème: “Au-delà des frontières”. Celui-ci laissait présager une possible ouverture de PlayStation vers d’autres plateformes. En effet, plusieurs rumeurs allaient dans ce sens avant l’événement. Finalement il n’en n’est rien. Sony a souhaité plutôt mettre en avant sa volonté de faire rayonner ses licences dans d’autres domaines.

La projection d’une vidéo intitulée “Vision créative du divertissement” a permis ainsi d’en savoir plus. Celle-ci dévoilait où Sony souhaite arriver dans les 10 prochaines années. De plus, elle a permis de découvrir une manette DualSense du futur, avec un écran holographique, laissant également entrevoir une console portable. Les touches semblent être toutes tactiles, avec une zone centrale lumineuse.

Bien évidemment cette manette n’est liée à aucune console pour le moment mais cela montre la volonté de Sony d’explorer de nouveaux horizons. Des horizons qui pourraient les pousser à explorer le retour d’une console portable.

Trois piliers pour les 10 prochaines années

La philosophie de Sony pour les 10 prochaines années repose ainsi sur trois piliers à savoir: exploiter la technologie pour libérer la créativité, connecter des personnes au-delà des frontières et créer des expériences passionnantes.

Cette vision l’avenir de Sony est donc pleine de créativité, d’émotion et de technologie. Des projets qui semblent un poil ambitieux mais il reste intéressant de voir comment ces derniers se concrétiseront dans les années à venir. Il n’en demeure pas moins que, jusqu’à présent, Sony, via ses consoles et notamment la Playstation 5, continuent d’attirer une grosse base de joueurs et semble ainsi vouloir aller encore plus loin.