De la lutte, des dragons, une princesse et un guerrier japonais: 7 jeux à surveiller en mars !

L’arrivée du printemps se fait sentir, quoique cette saison est plutôt hâtive cette année. Quoi qu’il en soit, entre deux bouchées à la cabane à sucre, il sera possible de rester rivé devant nos écrans par l’entremise de plusieurs nouveautés débarquant à la fois sur nos consoles et nos ordinateurs. Ainsi, d’une réimagination du premier Contra au retour d’une populaire série d’horreur en passant par une nouvelle aventure de la princesse Peach et d’un guerrier japonais voulant défendre sa contrée, nous en aurons pour tous les goûts au cours des semaines qui s’en viennent !

WWE 2K24

Date de sortie: 8 mars 2024

Sur: PlayStation 4/PlayStation 5, Xbox One/Xbox Series S/X, PC

Le mois de mars rime avec l’arrivée de l’opus annuel de la franchise WWE 2K. Une fois de plus, vous pouvez vous attendre à une série d’améliorations par rapport aux volets précédents.

En outre, WWE 2K24 vous permettra d’échanger des lutteurs dans le mode MyGM et de tirer profit des conseils de recruteurs. De plus, le jeu recréera certains matchs historiques de la WWE, dont celui de Shawn Michaels contre The Undertaker à Wrestlemania 25 ou encore celui de The Rock contre Steve Austin à Wrestlemania X-Seven.

Contra: Operation Galuga

Date de sortie: 12 mars 2024

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC

Réédition totalement originale de la version arcade/NES de Contra, Contra: Operation Galuga reprendra le même style que son aïeul. Vous devrez donc parcourir des niveaux horizontaux en tirant sur tout ce qui bouge sans nécessairement réfléchir.

Or, vos armes pourront accumuler des améliorations afin de devenir plus puissantes. De plus, contrairement à la version d’antan, vous pourrez glisser et utiliser plusieurs techniques afin de massacrer plus efficacement vos ennemis. Le tout sera accompagné par plusieurs modes de difficulté ainsi que le mode coopératif classique à deux joueurs.

Alone in the Dark

Date de sortie: 20 mars 2024

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PC

Très attendu par les fans d’horreur, Alone in the Dark effectuera finalement son retour à la fin du mois. Mettant en vedette les acteurs Jodie Comer et David Harbour, le jeu vous demandera d’enquêter sur la disparition d’un homme au sein d’un foyer pour personnes aux prises avec de graves problèmes de santé mentale.

Le jeu offrira une perspective à la troisième personne comme plusieurs jeux d’horreur contemporains. Bien entendu, vous devrez combattre des créatures durant votre enquête, et ce à l’aide d’armes à feu ou encore d’armes de mêlée. À noter que le créateur de la série, Frédérick Raynal, a donné sa bénédiction au jeu, affirmant que le studio Pieces Interactive a su conserver l’ambiance du jeu original.

Princess Peach: Showtime!

Date de sortie: 22 mars 2024

Sur: Nintendo Switch

Ça fait un bail que la princesse Peach n’a pas eu droit à son propre jeu ! Révélé l’an dernier, Princess Peach: Showtime! devrait ravir ceux à la recherche d’un jeu de plates-formes coloré qui n’exigera pas de se casser la tête.

En incarnant la fameuse princesse, le jeu vous permettra d’utiliser une variété de costumes qui conféreront un amalgame d’habiletés à Peach. En outre, vous pourrez déguiser Peach en sirène, cheffe cuisinière, épéiste, ninja et même détective. Ces costumes apporteront une diversité dans les niveaux alors que Peach tentera de sauver le monde de la mignonne étoile Sparkle.

Dragon’s Dogma 2

Date de sortie: 22 mars 2024

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PC

Bien qu’il n’ait pas eu un accueil ayant fait l’unanimité, Dragon’s Dogma a bénéficié d’une popularité grandissante au fil du temps au point d’être devenu un jeu culte pour plusieurs joueurs. Ainsi, ce n’est pas un hasard si une suite a été mise en chantier et est attendue de pied ferme par de nombreux fans.

Dragon’s Dogma 2 reprendra les bases de son prédécesseur à travers un monde ouvert quatre fois plus grand. Non seulement des événements aléatoires pourront y survenir, mais un cycle de jour et de nuit vous forcera à adopter des tactiques de survie, les ennemis étant plus forts une fois la noirceur tombée. Or, pour vous défendre, vous pourrez être accompagné par des Myrmidons, soit des personnages non jouables et personnalisables qui vous assisteront au combat et vous fourniront certains conseils cruciaux sur le monde environnant.

Rise of the Ronin

Date de sortie: 22 mars 2024

Sur: PlayStation 5

Dernier-né du studio Team Ninja, Rise of the Ronin est une exclusivité sur laquelle Sony mise beaucoup en ce début d’année. Le jeu vous plongera au Japon féodal, plus précisément dans les derniers moments de la période Edo. Comme son nom l’indique, vous y incarnerez un guerrier devant défendre son pays de l’envahisseur.

Rise of the Ronin proposera un grand monde ouvert que vous pourrez explorer de diverses façons. En outre, il vous sera possible d’utiliser un grappin ainsi qu’un planeur. Des choix affectant l’histoire devront aussi être posés, notamment au sein de certains conflits lors desquels vous devrez déterminer si vous vous battez ou non. Par ailleurs, des cités de l’époque pourront être explorées, et ce seul ou bien avec deux autres joueurs dans un mode coopératif.

South Park: Snow Day!

Date de sortie: 26 mars 2024

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC

Le style jeu de rôle des derniers titres South Park fera place au style combat par équipe en 3D avec South Park: Snow Day! Une fois de plus, vous incarnerez un nouvel enfant débarquant à South Park alors qu’un blizzard a recouvert la ville. De ce fait, les enfants en ont profité pour déclarer une guerre dans laquelle vous devrez participer.

Le jeu vous permettra d’utiliser une variété d’armes et de pouvoirs afin de massacrer vos adversaires. Bien que Snow Day! ait été pensé pour le multijoueur, vous pourrez aussi y jouer en solo en vous alliant à des personnages contrôlés par l’intelligence artificielle. La coopération sera d’ailleurs cruciale puisque c’est en vous coordonnant avec vos alliés que vous pourrez exécuter de puissantes attaques coopératives pour mettre à genoux de simples adversaires ou encore des boss impitoyables.