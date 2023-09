Des étoiles, du sang et des mensonges: 6 jeux à surveiller en septembre !

Septembre sera-t-il un répit avant la folie promise en octobre dans le jeu vidéo ? Sans parler d’un tsunami de nouveautés, disons que le prochain mois ne sera pas tranquille avec plusieurs sorties très prometteuses. On débutera en force avec le très attendu Starfield puis on poursuivra dans le sang avec un nouveau Mortal Kombat. Les amateurs de Pinocchio pourront quant à eux vivre une vision plus glauque du célèbre conte tandis que les fans du défunt manga Fly pourront mettre la main sur un jeu qui pourrait bien faire honneur à leurs souvenirs !

Starfield

Date de sortie: 6 septembre 2023

Sur: Xbox Series S/X, PC

Déjà disponible pour ceux ayant la version premium du jeu, Starfield est sans aucun doute l’un des titres les plus attendus de l’année. Or, pour Microsoft et Bethesda, il s’agit aussi d’un véritable test en raison des nombreuses ressources financières et humaines ayant été investies dans le développement de cette grande aventure.

Premier univers original de Bethesda depuis pas moins de 25 ans, Starfield vous permettra de concevoir votre propre explorateur spatial puis de partir à la découverte de plus de 1 000 planètes à travers un immense univers. Vous pourrez alterner entre la première et la troisième personne, en plus de pouvoir disputer des combats spatiaux.

À noter que selon Todd Howard de Bethesda, le jeu ne dévoilerait son plein potentiel qu’après environ 130 heures. Toutefois, il convient de noter qu’il s’agit de la même personne ayant affirmé que Fallout 76 serait l’expérience Fallout ultime…

The Crew Motorfest

Date de sortie: 14 septembre 2023

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Fans de jeux de course, Ubisoft aura un nouveau chapitre de la série The Crew à vous proposer ! Cette fois, la franchise débarquera dans une thématique similaire à celle de Forza Horizon alors que vous participerez à un festival sur l’île d’O’ahu à Hawaii.

Tout comme au sein des itérations passées, la portion multijoueur sera très importante. Vous pourrez notamment croiser d’autres joueurs et vous joindre à un clan, d’où le nom du jeu. En plus de véhicules, celui-ci vous donnera l’occasion de piloter des avions ainsi que des bateaux.

Mortal Kombat 1

Date de sortie: 19 septembre 2023

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC

C’est reparti pour un autre redémarrage de la série Mortal Kombat et une autre effusion de sang ! En effet, Mortal Kombat 1 vise à démarrer un nouveau chapitre de la série après la fin de Mortal Kombat 11.

Dans le mode Histoire, vous revisiterez les débuts de la série avec des versions plus jeunes de personnages tels que Shang Tsung, Raiden et Kung Lao. D’autres modes viendront le compléter, dont Invasions qui vous demandera de fermer des failles s’étant ouvertes après la fin de Mortal Kombat 11. En réussissant vos objectifs, vous débloquerez de nouvelles zones ainsi qu’une multitude de récompenses.

Quant aux combats, attendez-vous à des Fatalities encore plus violents et sanglants que par le passé. Par ailleurs, si le Fatal Blow sera de retour, les barres d’attaque et de défense seront réunies afin que vous puissiez notamment compenser la distance avec un adversaire ou bien frapper plus fort.

Lies of P

Date de sortie: 19 septembre 2023

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Bénéficiant d’un fort engouement depuis son dévoilement, Lies of P contera une autre version de la célèbre histoire de Pinnochio. Ainsi, vous devez oublier la mignonne histoire de Disney puisque Lies of P fera plutôt place à un univers sombre et lugubre alors que vous tenterez de retrouver votre créateur afin de devenir un homme.

Le jeu vous permettra de disputer des combats brutaux au sein desquels vous utiliserez une diversité d’armes, dont une épée et une hache. Le bras mécanique de Pinnochio lui servira à s’équiper de toutes sortes de gadgets tandis que le système de fabrication vous donnera l’occasion de concevoir de nouvelles armes. De plus, certaines parties du corps de votre héros pourront être changées, ce qui débloquera de nouvelles capacités.

Payday 3

Date de sortie: 21 septembre 2023

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PC

Êtes-vous prêts pour de nouveaux braquages de banques ? La célèbre série Payday nous reviendra en force avec un troisième opus qui présentera des éléments de l’ère moderne tels que la cryptomonnaie et la surveillance de masse.

Dans ce nouvel opus, vous poursuivrez principalement votre vie d’activités criminelles dans la ville de New York. Les membres de Payday: The Heist seront de retour, auxquels s’ajouteront les nouveaux braqueurs Joy et Pearl. Une fois de plus, vous devrez planifier vos braquages et compléter des objectifs afin de mettre la main sur d’importantes récompenses.

Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai

Date de sortie: 28 septembre 2023

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC

Vous rappelez-vous des mangas The Adventure of Dai ou, en français, Fly ? Eh bien, les aventures du jeune garçon se matérialiseront dans un jeu d’action et de rôle qui semble faire honneur à ce populaire manga d’il y a quelques décennies !

En plus de suivre les aventures de Dai et des disciples d’Aban en massacrant les hordes de démons du Mal, le jeu vous permettra d’améliorer les habiletés des personnages selon votre style de jeu préféré. Qui plus est, un donjon spécial renfermant plus d’une centaine de combinaisons de pièces sera proposé, question de vous mettre à l’épreuve avec de nouveaux monstres et pièges à chaque tentative.

Un titre définitivement à surveiller pour les fans du manga de Riku Sanjo !