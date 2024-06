Stellar Blade dépasse le million de ventes et aura une version PC

Shift Up organisait cette semaine une présentation sur les derniers chiffres du studio, mais surtout autour de Stellar Blade. Si le jeu a attiré certains pour son gameplay et d’autres pour les courbes d’Eve, il n’en demeure pas qu’il reste un vrai succès.

Non sans fierté, Shift Up a annoncé que le jeu s’est écoulé à plus d’un million de copies et qu’il est actuellement le jeu PS5 le mieux noté par les joueurs sur Metacritic (9,2). Un succès inattendu pour ce studio qui se concentrait jusque là sur les jeux mobiles. Visiblement, ce dernier ne compte pas s’arrêter en route.

En effet, le studio coréen a notamment indiqué qu’il travaillait actuellement sur une version PC afin de permettre à une grosse base de joueurs de profiter de leur jeu. Il est également question de continuer à offrir des mises à jour aux joueurs actuels avec des nouveaux costumes ainsi qu’une amélioration du mode photo. Enfin, la possibilité d’avoir droit à un DLC, mais également à une suite, fait partie des projets du studio. En clair, Stellar Blade a encore de beaux jours devant lui et le studio ne manque pas d’ambitions pour aller titiller les plus gros studios et les plus gros jeux.

Pour celles et ceux qui n’ont pas découvert le jeu, nous vous invitons à lire notre test où nous l’avions accrédité de la note de 17/20.