Suicide Squad Kill the Justice League – Joker arrive dans la première saison de DLC

Les joueurs ont maintenant une date de sortie officielle pour la première saison de DLC de Suicide Squad: Kill the Justice League, qui ajoutera une version de Joker à l’histoire alternative au jeu. Suicide Squad: Kill the Justice League présente une nouvelle incarnation de The Joker provenant du Multivers, qui viendra prêter main-forte dans la bataille pour reprendre Metropolis à Brainiac et son armée de sbires contrôlés mentalement.

La version de The Joker que les joueurs contrôleront bientôt dans Suicide Squad a été délibérément conçue pour être différente de celle qui a terrorisé Gotham dans la série Batman: Arkham à bien des égards. Pour commencer, ce nouveau Joker était autrefois membre de l’Escouade X de sa Terre et est beaucoup plus disposé à se joindre à la bande de vauriens de Suicide Squad pour empêcher une autre planète de tomber sous le contrôle de Brainiac. Il est également encore plus flamboyant que le Joker principal, comme le montrent les images de gameplay passées le montrant planant sur les toits de Metropolis avec un parapluie propulsé par une fusée.

Une date officielle pour l’arrivée de Joker dans Suicide Squad Kill The Justice League

Les fans ont désormais une date de sortie officielle pour la version jouable de The Joker dans Suicide Squad, comme révélé dans une nouvelle image promotionnelle sur Twitter. Cette image montre une image du Joker DLC de Suicide Squad grimaçant de manière menaçante à travers un nuage de Joker Gas vert, avec un texte révélant que la saison 1 sera lancée le 28 mars.

Joker n’est que le premier des nouveaux personnages que Rocksteady prévoit d’ajouter à Suicide Squad: Kill the Justice League après la sortie, et il y a déjà eu beaucoup de rumeurs et de spéculations sur lesquels pourraient rejoindre les super-vilains DC. Des fuites passées ont suggéré que des ennemis du monde d’Arkham comme Deathstroke et Killer Croc pourraient visiter Metropolis, ainsi qu’une version féminine et alternative de Mr. Freeze et des apparitions de Lawless et Katana.

Les fans savaient déjà que le Joker ferait ses débuts dans Suicide Squad en mars, mais maintenant Rocksteady a confirmé le jour exact où l’Harlequin de la Haine émergera du Multivers pour déchaîner son humour mortel sur les forces de Brainiac. Le DLC de la saison 1 de Suicide Squad: Kill the Justice League sera lancé le 28 mars, ce qui signifie que les joueurs pourront incarner l’ennemi le plus néfaste de Batman à la fin du mois.