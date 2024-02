Tous les jeux Xbox, y compris Call of Duty, disponibles Day One dans le Xbox Game Pass

Microsoft a finalement levé le voile sur plusieurs rumeurs persistantes ces dernières semaines. Il a été confirmé que quatre jeux Xbox seront disponibles sur des consoles concurrentes et que la marque travaille sur une nouvelle Xbox next-gen. De plus, Microsoft a annoncé que tous ses jeux seront disponibles Day One dans le Xbox Game Pass.

Une confirmation importante concerne l’inclusion de Call of Duty dans le Xbox Game Pass. Alors que des doutes persistaient quant à la présence de la franchise dans le service, Microsoft a affirmé que tous les jeux développés par Xbox seront disponibles Day One dans le Xbox Game Pass. Matt Booty, responsable des studios Xbox, a clarifié les choses lors d’un podcast Xbox, déclarant : “Tous nos jeux seront sur la plateforme Xbox. Tous nos jeux seront intégrés au Game Pass dès le premier jour. Et nous savons que le Game Pass ne sera disponible que sur Xbox.”

Cette confirmation signifie que les prochains jeux d’Activision Blizzard seront disponibles dès leur sortie dans le Xbox Game Pass. Reste à savoir si Call of Duty 2024 sera directement inclus dans le service en fin d’année, ou si un accord préalable à l’acquisition existe entre Sony et Activision.

Les discussions entre Microsoft, la FTC et la CMA en 2023 ont abordé cette question, la CMA indiquant que Call of Duty ne serait pas disponible dans le Xbox Game Pass avant 2025. Dans son rapport final, la CMA a souligné les avantages potentiels pour Microsoft si l’acquisition était approuvée, mentionnant que Call of Duty ne serait pas ajouté au service avant 2025.