Ubisoft annonce la date de sa prochaine conférence Forward

Ubisoft a annoncé la date de sa prochaine conférence Forward, qui se tiendra le 10 juin. Cet événement important intervient trois jours après la conférence d’ouverture du Summer Game Fest, marquant ainsi un moment crucial dans le calendrier du printemps pour les amateurs de jeux vidéo.

L’événement promet d’être riche en annonces et en révélations. Parmi les titres les plus attendus, on retrouve en tête d’affiche Assassin’s Creed Codename RED, un nouvel opus très attendu de la célèbre franchise. Star Wars Outlaws, autre grande star de l’écurie Ubisoft, est également prévu pour cette année et devrait être présenté lors de la conférence.

En plus de ces annonces majeures, les fans peuvent s’attendre à des confirmations de rumeurs persistantes. Parmi celles-ci, on compte le nouveau Ghost Recon, qui devrait offrir une expérience renouvelée aux amateurs de jeux de tir tactiques.

Enfin, cette conférence pourrait être l’occasion pour Ubisoft de revenir sur trois projets qui se font attendre depuis un certain temps : Beyond Good & Evil 2, Splinter Cell Remake et Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake. Ces trois titres, longtemps évoqués mais peu présents dans l’actualité récente, pourraient enfin donner des nouvelles concrètes lors de cet événement très attendu par la communauté des joueurs.

En somme, la conférence Forward d’Ubisoft s’annonce comme un moment clé pour l’industrie du jeu vidéo, avec des annonces majeures et des révélations qui devraient ravir les fans. Rendez-vous le 10 juin pour découvrir toutes les surprises que l’éditeur nous réserve !