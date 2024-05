Un leaker donne des informations sur la franchise Resident Evil

La franchise Resident Evil est sans aucun doute incontournable dans l’univers vidéoludique. Une franchise que très peu de gens diront ne pas connaître. Celle-ci suscite toujours une grande attente à chaque nouvelle sortie et n’échappe pas ainsi aux rumeurs. Toutefois il est essentiel de démêler le vrai du faux face aux rumeurs. C’est dans cette optique que Dusk Golem, une source réputée dans le domaine des jeux vidéo, a partagé des informations. Des informations cruciales concernant les projets en cours chez Capcom.

Tout d’abord, contrairement aux spéculations précédentes, l’annonce de Resident Evil 9 ne devrait pas avoir lieu cet été. Celui-ci a indiqué que les murmures initiales étaient incorrects. Ainsi, l’annonce autour de RE9 serait repoussée. Le jeu ne devrait être dévoilé qu’en fin 2025, voire en 2026. Il faudra ainsi s’armer de patience pour avoir des nouvelles du prochain opus.

Rumeurs de Remake de Resident Evil 1 : Seulement un mythe?

De plus, les rumeurs concernant un remake de Resident Evil 1 seraient finalement infondées. Dusk Golem a affirmé avec certitude que Resident Evil 1 n’est actuellement pas en développement. En effet, plusieurs rumeurs allaient dans ce sens mais il n’en serait finalement rien. À noter également Resident Evil 5 n’est pas non plus en développement actif.

Enfin, selon les informations partagées par Dusk Golem, les véritables projets en cours chez Capcom concernent des remakes de Resident Evil Zero et Resident Evil Code Veronica. Ces remakes sont actuellement en développement. Une information a été corroborée par plusieurs sources fiables. Ce dernier conclut en indiquant avoir entendu parler de ces projets il y a plus d’un an et estime qu’il était temps de révéler ces informations au public.