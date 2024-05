Un MMORPG Game of Thrones en développement?

Selon le site Redanian Intelligence, un MMORPG basé sur la franchise Game of Thrones serait en cours de développement, avec Nexon comme développeur. Nexon, connu pour des titres comme The Finals et Warhaven, plongera les joueurs dans les contrées septentrionales de Westeros, notamment à Winterfell et sur le Mur, avec une chronologie se situant autour des saisons 4 et 5 de la série télévisée.

L’un des aspects uniques de ce MMORPG est son approche des personnages. Les joueurs pourront rencontrer des figures célèbres de la saga, bien que les acteurs originaux de la série HBO ne prêtent pas leurs voix aux personnages. Un nouveau casting vocal tentera de recréer l’atmosphère de la série, ajoutant un défi supplémentaire à la production du jeu.

En termes de gameplay, les joueurs pourront choisir entre un protagoniste masculin ou féminin, avec le personnage non choisi jouant également un rôle clé dans l’intrigue, rappelant la dynamique de Mass Effect: Andromeda. Le jeu semble suivre une structure similaire à celle de The Elder Scrolls Online, combinant une campagne narrative à un environnement en ligne persistant.

Aucune date de sortie précise n’a été annoncée, mais les estimations varient entre 2025 et 2026, voire plus tard. Les fans devront donc faire preuve de patience. Ce n’est pas la première tentative de développer un MMORPG basé sur Game of Thrones, mais les fans espèrent que ce nouveau projet aboutira à une expérience immersive sans annulation, contrairement au projet précédent, Game of Thrones: Seven Kingdoms, annulé il y a dix ans.