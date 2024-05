Plusieurs rumeurs d’un PlayStation Showcase en mai 2024 ont fait leur apparition récemment sur les réseaux sociaux. Les attentes sont grandes et les spéculations vont bon train, alimentées par des sources internes et des fuites qui promettent un événement riche en révélations. Qu’en est-il réellement ?

Des personnalités comme Jeff Grubb, connu pour ses prédictions souvent justes concernant les informations de Sony, ont évoqué sur des plateformes telles que le Giant Bombcast, la possibilité d’un tel événement. Ces propos sont renforcés par les affirmations de John Harker, figure respectée sur le forum ResetEra, qui a également parlé d’un showcase en préparation.

Une nouvelle annonce pour Silent Hill 2?

Les joueurs sont sur le qui-vive, espérant des nouvelles concernant des titres très attendus. Le remake de Silent Hill 2 est au centre des discussions, suite à sa classification récente par l’ESRB et des rumeurs de contenu exclusif. La communauté attend avec impatience une annonce officielle et une date de sortie précise lors du Showcase. D’autres jeux, tels que la suite de Ghost of Tsushima et un nouveau projet de Bend Studio, sont également sur la liste des possibles annonces.

La Playstation 5 Pro révélée?

La rumeur d’une nouvelle version de la PlayStation 5, surnommée “Pro”, suscite également l’intérêt. Sans confirmation officielle de Sony, les discussions autour de cette potentielle console ne cessent de croître, certains suggérant même une révélation durant le Showcase.

Selon les informations circulant sur internet, la PS5 Pro conserverait un design similaire à la version originale mais intégrerait des composants internes nettement améliorés. On parle d’un CPU et d’un GPU plus puissants, d’un stockage plus rapide et d’une prise en charge de la résolution 8K à 60 FPS. Ces améliorations viseraient à offrir une expérience de jeu encore plus immersive et à préparer le terrain pour les futurs titres AAA qui exploiteraient pleinement ces capacités techniques.

Pour le moment aucune déclaration officielle de Playstation concernant la tenue de cet événement mais comme souvent dans le monde du gaming, les rumeurs finissent souvent par se confirmer.