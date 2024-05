Une grosse mise à jour pour Dragon Ball Xenoverse 2

Dragon Ball Xenoverse 2 va s’offrir un petit coup de boost puisque ce dernier va bénéficier d’une grosse extension ce 24 mai.

La prochaine mise à jour va ainsi apporter quelques petites nouveautés. Les joueurs pourront découvrir de nouvelles transformations pour Goku Black et Vegeta. Celle-ci va également permettre l’ajout de personnages tels que Android 18 et Videl de Dragon Ball Super ou encore Broly. Celle-ci inclura également 3 nouvelles missions, 12 quêtes parallèles, 15 compétences, 3 tenues, 5 super âmes et 64 illustrations d’écran de chargement.

Le trailer de cette mise à jour offre d’ailleurs un aperçu des nouvelles transformations et des nouveaux personnages. Il met en lumière l’Ultra Supervillain de Goku Black et Vegeta en Super Saiyan Dieu. Des transformations qui les rendant plus agressifs et forts que jamais.

Le jeu sorti en 2016 sur Xbox One, Playstation 4 ainsi que sur la Nintendo Switch continue de s’imposer comme une référence dans l’univers des jeux vidéos sur l’animé. Une popularité qui s’explique par une formule qui mélange habilement le combat en 3D et des composantes de MMORPG.

À noter que le jeu sera d’ailleurs disponible dès la sortie de cette mise à jour sur sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.