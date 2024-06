Une version d’essai de Stellar Blade sur le PS Plus Premium

C’est sans doute l’une des belles surprises de cette année. Au-delà de son héroïne qui a animé les débats sur les réseaux sociaux, Stellar Blade est un jeu qui n’a pas laissé indifférent. En effet, plusieurs joueurs ont beaucoup apprécié le jeu développé par le studio coréen Shift Up. C’était d’ailleurs la première expérience du studio qui se concentrait plus auparavant sur les jeux mobiles. Nous avions eu l’opportunité de tester le jeu chez Branchez-vous et avions apprécié tout ce que nous offrait le jeu.

Nous pouvons dire que cette première expérience est une réussite puisque le jeu a réussi à se classer plusieurs semaines de suite dans le top des ventes de certains pays. Certains magasins ont même accusé des ruptures de stock ! En clair, Shift Up ne peut qu’être fier de ce premier coup d’essai tout en prenant en compte les différents retours des joueurs, car bien évidemment, tout n’était pas parfait.

Exclusif à la PlayStation pour le moment, Sony a décidé de mettre de l’avant Stellar Blade via son abonnement PS Plus Premium. En effet, celles et ceux qui n’ont pas encore essayé le jeu peuvent désormais le pendant près de deux heures. Les joueurs pourront, s’ils décident d’acquérir le jeu, transférer leur sauvegarde pour poursuivre les aventures de Eve depuis leur dernier point de progression. Si la démo offrait déjà un aperçu, cette version d’essai va donc plus loin en offrant une « plus longue durée de vie ».

Sony souhaite donc convaincre les joueurs de se joindre aux aventures d’Eve par le biais de cette version d’essai.