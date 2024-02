Xbox : Microsoft clarifie sa stratégie sur les exclusivités

Microsoft a enfin levé le voile sur sa stratégie concernant les exclusivités Xbox, après des semaines de rumeurs persistantes. Phil Spencer, le patron de la branche Xbox, a annoncé que quatre jeux Xbox seront disponibles sur d’autres plateformes, sans pour autant changer la stratégie d’exclusivité de la marque.

Les rumeurs ont commencé début janvier avec l’éventuelle arrivée de Hi-Fi Rush sur Nintendo Switch, suivie rapidement par des spéculations autour de Sea of Thieves sur PS5 et Switch. Plus récemment, des bruits de couloir évoquaient l’arrivée de Starfield et Indiana Jones sur PS5, ce qui a poussé Microsoft à clarifier la situation.

Phil Spencer a déclaré que ces quatre jeux ne changeront pas la stratégie d’exclusivité de la marque, et a confirmé que ni Starfield ni Indiana Jones ne font partie de ces titres. Il a également précisé que deux des jeux sont des jeux communautaires, et les deux autres sont des titres plus modestes, déjà disponibles sur Xbox depuis au moins un an.

Les quatre jeux concernés par cette décision sont Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush et Pentiment. Phil Spencer a ajouté que ces jeux sont pour l’instant les seuls prévus pour une sortie sur d’autres plateformes, mais que les équipes continueront à apprendre de cette expérience. Il n’a cependant pas promis que d’autres titres suivront.

Cette annonce marque un changement notable dans la stratégie de Microsoft en matière d’exclusivités Xbox, et il sera intéressant de voir comment cela affectera le paysage du jeu vidéo dans les mois à venir.