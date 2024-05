XDefiant attire déjà 8 millions de joueurs

Ubisoft aurait-il trouvé la recette miracle avec XDefiant? Si vous ne connaissez pas ce dernier et bien c’est tout simplement le dernier FPS du studio qui est disponible gratuitement sur Playstation 5, PC et Xbox Series. Un jeu en free-to-play donc mais qui commence d’ores et déjà à se faire un petit nom.

Si pour le moment, Ubisoft n’a pas encore communiqué sur les premiers chiffres de son jeu notamment en terme de joueurs, Insider Gaming nous permet d’en apprendre quand même un peu plus.

Le journaliste Tom Henderson révèle tout d’abord que le jeu a attiré 8 millions de joueurs uniques lors de sa première semaine d’existence. Un résultat tout bonnement incroyable surtout que ce dernier affirme également, qu’en interne, Ubisoft tablait plutôt sur 5 millions de joueurs. Autant dire que le jeu a ainsi dépassé leurs espérances.

Les prochains jours nous permettront sans aucun doute d’y voir un peu plus clair mais le jeu semble pouvoir concurrencer l’une des surprises de cette année à savoir Helldivers 2.

Les quelques problèmes techniques rencontrés par les joueurs ne semblent, pour le moment, pas avoir un gros impact d’autant plus que le studio a indiqué que le jeu connaîtra encore des améliorations dans les semaines à venir. Des premières améliorations qui se sont d’ailleurs faites sentir lors du lancement de la saison 1 et qui ont permis de gommer certains bugs notamment.