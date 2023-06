Apple préparerait déjà deux autres casques de réalité virtuelle 

Ça fait seulement une semaine qu’Apple a présenté à la planète entière sa propre vision de la réalité virtuelle et augmentée que déjà, les rumeurs sont lancées à propos de deux autres casques qui pourraient compléter son offre dans ce marché au cours des prochaines années.

Apple Vision Pro en 2024

Le Vision Pro, on en a parlé la semaine dernière, est un casque qui va être officiellement mis en marché par Apple au début 2024 et qui sera vendu aux États-Unis seulement pour commencer au prix pas très abordable de 3500$US. Vu ce prix, on imagine assez aisément qu’Apple ne vise pas le grand public avec son nouvel appareil, mais qu’il espère surtout séduire cette catégorie d’acheteurs qui ne peuvent pas s’empêcher d’acheter les tout derniers gadgets.

Ceux qu’on appelle, en bon français, les early adopters. Évidemment, ça inclut aussi les plusieurs milliers de développeurs d’applications qui voudront essayer de faire de l’argent en vendant leurs jeux ou leurs logiciels en une version conçue exprès pour «l’informatique spatiale», comme Apple appelle la réalité mixte que produit le Vision Pro.

Vers un Apple Vision «non pro» en 2025

Le deuxième casque qu’Apple pourrait lancer quelque part en 2025 visera lui un plus grand public, justement. C’est en tout cas ce que les médias spécialisés laissent entendre depuis la fin de la semaine dernière. Il pourrait s’appeler le casque « Vision » tout court, ou peut-être « Vision Air », pourquoi pas, puisqu’il s’agirait d’une version non «Pro» du Vision Pro.

Pour qu’il soit plus abordable, ce casque pourrait recourir à un processeur moins puissant et à affichage de moins grande qualité que la technologie 4K de ce dernier. Il pourrait aussi compter moins de capteurs que les 12 caméras du Vision Pro. Il pourrait être fait de matériaux de moins grande qualité, comme du plastique, au lieu d’aluminium et de verre.

Et il pourrait ne pas avoir d’écouteurs intégrés, et plutôt se rabattre sur des écouteurs Bluetooth comme les AirPods pour le son.

Un Vision Pro de 2e génération d’ici 2027

Ce n’est pas tout. Apple serait déjà en train de penser à la deuxième génération du Vision Pro, qui pourrait voir le jour en 2026 ou 2027. On imagine que celui-là n’aura pas besoin d’une tonne de nouveautés, mais qu’il pourrait être plus puissant, grâce entre autres à une nouvelle version de son processeur, appelé R1, qui permettrait de mieux détecter l’environnement et les gestes de l’utilisateur.

Bref, ce qu’on comprend de tout ça, c’est qu’Apple ne serait pas en train de lancer un seul nouveau casque, mais que sa stratégie semble dans la réalité mixte semble s’étaler au moins jusqu’à la fin de la décennie en cours. Reste à voir à quel moment les acheteurs vont se laisser convaincre…