Computex 2024 : Asus lance ses premiers PC Copilot+

Les fabricants de PC présents au Computex 2024 n’ont pas tardé à présenter les premiers PC Copilot+ conformes aux spécifications dévoilées il y a moins d’un mois par Microsoft. Du lot, Asus s’est lancé en premier avec des nouveaux ProArt, Vivobook et Zenbook.

La marque Asus a été parmi les premières à se mouiller avec une nouvelle gamme de PC ProArt (P16, PX13 et PZ13) animés au choix par un processeur Ryzen AI 300 d’AMD ou Snapdragon de Qualcomm, avec carte graphique GeForce GTX de Nvidia. Asus a aussi présenté un Vivobook S 15, ainsi qu’un Zenbook S 16 dont le boîtier hérite d’un nouveau matériau de finition ultra durable appelé Ceraluminium. Ceux-là aussi répondent aux critères de Microsoft.

Une particularité de ces nouveaux portables d’Asus est l’ajout d’applications d’IA qui leur permettent d’hériter de fonctions embarquées de génération d’image et d’autres contenus à partir de texte.

À ces fonctions s’ajoutent celles déjà citées par Microsoft dans sa suite Copilot+, dont la fonction Recall et le Cocréateur dans l’application Paint. La gamme ProArt, un peu plus relevée, comprend trois mois d’abonnement à Adobe Creative Suite, et six mois de CapCut Pro. Les créateurs en herbe pourront se familiariser avec les fonctions automatisées de ces deux suites de création visuelle.

ProArt P16

Comme on peut le deviner, le ProArt P16 est un portable à écran de 16 pouces qui s’adresse aux professionnels désireux d’adopter l’IA générative dernier cri. L’appareil a droit à un superbe écran OLED de 16 pouces qui fait 4K de résolution. La carte graphique GeForce RTX 4070 Laptop maximise le traitement de l’information liée à l’IA tout en préservant l’autonomie de l’appareil.

Cet appareil est surout orienté vers la production de vidéos, puisque c’est la force de ce GPU. Les applications comme DaVinci Resolve et Premiere Pro d’Adobe en tirent une accélération des tâches de montage vidéo qui n’est pas inintéressante.

Vivobook S : l’IA pour tous

La gamme Vivobook s’adresse à un grand public et les S14, S15 et S16 revus pour 2024 ne changent rien à cela, même s’il ajoute des fonctions d’IA qui vont intéresser toute la famille. La nouvelle plateforme Snapdragon Elite X devrait rendre l’expérience plutôt fluide, mais surtout, elle promet 18 heures d’une autonomie pratique pour le divertissement ou le travail sur la route.

Une des possibilités d’IA ajoutées à ce PC se trouve dans la suite Studio Effects de Microsoft, qui ajoute des effets à l’image en direct dans les appels vidéo. L’appareil peut aussi se verrouiller et se déverrouiller automatiquement quand l’utilisateur s’éloigne ou s’approche.

Zenbook S16 : du style

La gamme Zenbook est la plus stylisée d’Asus. Elle est revue avec un nouveau matériau de finition en aluminium qui a été nommée Ceraluminium, puisqu’il rappelle la sensation de la céramique au toucher, mais profite de la durabilité de l’aluminium. C’est un matériau mat qui résiste aux taches et aux égratignures. Cette gamme est animée par des prcesseurs AMD Ryzen AI 9 HX 370. C’est long à dire, mais ça assure une puissance de calcul de 50 TOPS (50 billions d’opérations par seconde), ce qui est requis pour faire fonctionner des tâches d’IA à grande vitesse.

Le Zenbook S 16, le plus imposant de la gamme, a droit à 78 watts-heure de batterie, à deux ports USB Thunderbolt 4 et à un stockage interne qui peut atteindre 2 téraoctets. Tous ces appareils seront mise en vente au plus tard l’automne prochain, à un prix de détail qui se situe entre 1600$ et 2200$, à l’exception du Vivobook S15 qui est en prévente et dont les premiers exemplaires seront expédiés à partir du 18 juin prochain.