Tout savoir sur Apple Intelligence

Lors de la WWDC 2024, Apple a dévoilé Apple Intelligence, un système d’intelligence personnelle conçu pour vous faire gagner du temps et stimuler votre créativité. Basé sur des modèles génératifs développés et optimisés par Apple, cette technologie fonctionne directement sur votre appareil, avec la possibilité d’utiliser les serveurs d’Apple pour des tâches plus exigeantes.

Sur Mac

Sur Mac, un nouveau panneau d’outils d’écriture, accessible presque partout où vous saisissez du texte, vous offre des fonctionnalités de relecture, de réécriture, de changement de ton et de résumé, simplifiant ainsi la création de contenus professionnels et percutants.

Sur iPhone

L’iPhone se dote d’un outil de nettoyage de photos (gomme magique) et d’une fonctionnalité de création de films souvenirs à partir de simples descriptions textuelles, vous permettant de capturer et partager vos moments précieux de manière unique.

Siri, un assistant plus intelligent

Siri devient plus contextuel, personnalisé et intuitif avec un nouveau halo de couleur. Grâce à des centaines de nouvelles actions possibles dans vos applications, Siri comprend vos commandes vocales plus naturellement, même si vous hésitez ou changez d’avis en cours de phrase. Vous pouvez également lui donner des instructions textuelles (double tap en bas de l’écran) ou lui demander de générer des instructions étape par étape pour les fonctionnalités avancées de votre appareil. Siri peut même résumer des discussions provenant de différentes sources, comme vos e-mails et vos messages.

ChatGPT pour des requêtes complexes

Pour les demandes plus complexes, Apple Intelligence sollicite votre autorisation pour interagir avec ChatGPT, notamment pour l’analyse de documents volumineux afin d’y trouver des informations spécifiques. Apple promet un respect de la confidentialité même lorsque les données sont transmises à ChatGPT.

En revanche, Apple rappelle que les applications liées à Apple Intelligence et à toute forme d’IA générative sont à considérer comme en mode bêta. Après tout, ChatGPT est reconnu pour ses «hallucinations», des réponses qui semblent vraies mais qui sont en réalité fausses.

Genmoji et Image Playground

Apple Intelligence vous permet de générer toutes sortes d’images directement sur votre appareil, utilisables presque partout. Vous pouvez créer des avatars de personnes à partir de photos, et une API est disponible pour les développeurs. La Baguette Magique d’Apple Pencil, quant à elle, génère des images à partir du texte sélectionné dans Notes.

DisponibilitéApple Intelligence sera disponible en version bêta cet automne en anglais américain, avec d’autres langues à venir. Préparez-vous à découvrir une nouvelle ère de l’intelligence artificielle, où la technologie vous accompagne au quotidien pour simplifier votre vie et libérer votre potentiel créatif.