Le HP EliteBook G1i Next Gen AI PC donne-t-il un avant-goût de l’IA sur PC ou une est-ce avant tout une promesse marketing?

L’industrie informatique est en pleine effervescence avec l’arrivée annoncée des « AI PC », des ordinateurs portables conçus spécifiquement pour exécuter des tâches d’intelligence artificielle localement. HP, acteur majeur sur le marché professionnel, ne manque pas ce virage et propose au Canada un nouveau HP EliteBook G1i Next Gen AI PC qu’on a pu voir de façon préliminaire au CES de Las Vegas, en janvier dernier.

Vu sa fiche technique, l’appareil se veut un prototype des PC IA qui seront lancés au fil des prochains mois. La question est donc de déterminer si cette nouvelle génération tient ses promesses d’intelligence accrue ou si l’étiquette IA relève davantage, pour l’instant, d’une stratégie marketing bien huilée.

Au premier contact, le G1i conserve l’ADN de la gamme EliteBook : un châssis élégant, une construction robuste pensée pour la mobilité professionnelle, et une finition impeccable.

Sous le capot, la principale nouveauté réside dans l’intégration d’un processeur de dernière génération Intel Core Ultra. La particularité de cette puce est d’embarquer, aux côtés du CPU et du GPU, un NPU, l’unité de traitement neuronal. C’est cette NPU qui confère au G1i son titre officiel d’«AI PC». Elle est spécifiquement conçue pour accélérer les calculs liés à l’intelligence artificielle de manière économe en énergie, déchargeant ainsi le CPU et le GPU pour d’autres tâches.

La fiche technique de cet EliteBook G1i Next Gen AI PC est complétée par des configurations typiques du segment professionnel haut de gamme: de la mémoire vive (RAM) à partir de 16 Go, un stockage SSD NVMe rapide pour des démarrages et des chargements d’applications plus instantanés, et un écran de qualité, avec option tactile, bonne luminosité et colorimétrie précise.

La connectique inclut des ports Thunderbolt 4 (USB-C) et USB-A, une prise audio, mais pas de sortie HDMI. La sécurité, point crucial pour la clientèle cible, est assurée par la suite HP Wolf Security, un lecteur d’empreintes digitales et la suite biométrique Windows Hello.

Le NPU exécute localement certaines fonctions d’IA sans dépendre du cloud, ce qui préserve l’autonomie de la batterie. Les exemples les plus concrets à l’heure actuelle se trouvent dans les fonctionnalités intégrées à Windows, comme Windows Studio Effects. Celles-ci incluent le floutage d’arrière-plan amélioré lors des visioconférences, le cadrage automatique qui maintient l’utilisateur au centre de l’image, et la correction du regard pour simuler un contact visuel direct avec la caméra.

Ces fonctions, bien que pratiques pour les professionnels passant beaucoup de temps en réunion virtuelle, existaient déjà en partie via des solutions logicielles sollicitant le CPU ou le GPU. L’avantage de la NPU est de les rendre plus fluides et moins énergivores.

HP ajoute sa propre couche d’applications d’IA, qui accomplissent essentiellement les mêmes tâches. On ne peut pas dire que cet EliteBook est un PC IA prêt à s’attaquer aux tâches automatisées les plus complexes dès sa sortie de la boîte.

Le HP EliteBook G1i Next Gen AI PC est indéniablement un excellent ordinateur portable professionnel.

Il a tout ce qu’il faut pour être au goût du jour, y compris cette fameuse NPU.

Il représente quand même un investissement conséquent, à un prix de détail qui démarre à 2400$. Toutefois, il faut rester mesuré quant à l’impact immédiat de l’étiquette de PC IA. Ses fonctions actuelles accélérées par la NPU sont utiles, mais ne révolutionnent pas encore l’expérience utilisateur de manière fondamentale.

L’EliteBook G1i est une machine solide, prête pour l’IA de demain, mais dont les capacités intelligentes les plus marquantes restent encore, en grande partie, une promesse à concrétiser par l’écosystème logiciel.