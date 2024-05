Rabbit R1 : un autre assisant IA pour remplacer votre téléphone

Comme le fameux AI Pin de la société Humane, le Rabbit R1 espère remplacer votre sans-fil par une IA tout usage.

Cela dit, le Rabbit R1 n’a pas beaucoup de fonctionnalités que votre téléphone possède déjà. Il n’envoie pas de courriels pour vous. Il ne peut pas définir de rappels de calendrier ou d’alarmes. Il ne peut se connecter à aucune application en dehors d’un choix restreint de quatre, incluant Spotify, Uber, DoorDash et Midjourney. Toutes ces fonctionnalités arriveront peut-être plus tard.

Sous-performant

L’écran du Rabbit R1 mesure seulement 2,88 pouces et a une résolution tellement basse qu’il n’apparaît que dans le coin supérieur de l’écran d’un téléphone Pixel 6. Le Rabbit fonctionne avec le Mediatek Helio P35 MT6765, un processeur mobile ARM vieux de cinq ans qui peut supporter la radio LGE avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 300 Mbps. L’appareil ne coûte que 200 $, comparativement à l’épingle Humane à 700 $, ce qui est partiellement dû à un logiciel libre couplé à du matériel moins dispendieux.

Le Rabbit n’arnaque pas les gens avec un faux téléphone, c’est plutôt que Rabbit aurait dû attendre avant de sortir son premier produit. L’appareil a une autonomie de batterie assez horrible, malgré une mise à jour de Rabbit qui prétend l’augmenter de plusieurs fois.

L’appareil est très limité dans ce qu’il peut faire. Il peut répondre à des questions de base et offrir un peu plus de nuance sur certaines requêtes que Siri. Il possède également des capacités de vision de base qui peuvent répondre à certaines questions sur votre environnement, mais ces fonctions semblent rudimentaires. Il n’a aucune capacité GPS. Se connecter à Spotify ou à d’autres applications est un vrai casse-tête, et le fait que les commandes principales de l’appareil soient votre voix et un seul bouton situé sur le côté n’arrange rien.

Une simple application Android?

Comme l’épinglette Humane AI Pin à 1000 $ avant lui, les premières critiques du petit Rabbit R1 orange et de son assistant vocal n’ont pas été franchement élogieuses. Cependant, allant encore plus loin, le blogueur techno Mishaal Rahman d’Android Authority a affirmé que lui et son équipe avaient réussi à faire fonctionner le système d’exploitation de Rabbit sur un téléphone Pixel 6. Cela a été possible grâce à un APK de lancement supposément piraté, que Rahman a réussi à transformer directement en une application Android.

« Rabbit r1 n’est pas une application Android », a déclaré Rabbit dans un communiqué en ligne. « Nous sommes au courant qu’il existe des émulateurs non officiels d’applications de Rabbit OS. Rabbit OS fonctionne sur le cloud avec des micrologiciels de bas niveau très personnalisés. Rabbit OS est conçu sur mesure pour le r1 et nous ne prenons pas en charge les clients tiers. »Peu importe. Vu les premiers tests, les assistants d’IA générative de nouvelle génération ne sont pas près de menacer le marché du sans-fil…