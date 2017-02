La PS4 Pro accueillera un Boost Mode pour améliorer la performance de certains jeux

Une nouvelle mise à jour offrira aux propriétaires de PlayStation 4 Pro l’option d’activer un mode leur permettant de bénéficier de meilleures performances avec les jeux non optimisés pour le 4K.

Manifestement, Sony n’a pas tout dévoilé en ce qui concerne le déploiement du prochain firmware de sa console, surnommé Sasuke. Selon ce qu’a appris The Verge d’un porte-parole de l’entreprise, cette mise à jour 4.5 comprendra aussi un Boost Mode, une fonction réservée à la PlayStation 4 Pro et dont la vocation est d’exploiter plus en profondeur les ressources supplémentaires qu’offrent cette console.

Rappelons que la PlayStation 4 Pro est pourvue de deux processeurs graphiques, identiques à celui de la PS4 conventionnelle. Par défaut, un jeu qui n’a pas optimisé pour la PS4 Pro est exécuté avec un seul d’entre eux, assurant ainsi une compatibilité parfaite avec la console pour laquelle le titre a été originalement conçu.

Mais voilà, Sony est prête à s’aventurer en terrain inconnu en accordant à ses utilisateurs ce nouveau mode qui «permet à la PS4 Pro de fonctionner avec un GPU plus puissant et un CPU surcadencé dans le but d’améliorer l’expérience de certains jeux PS4 qui ont vu le jour avant le lancement de la PS4 Pro». Cette fonction, qui fait penser au Game Mode de Windows 10 malgré que son application soit complètement différente, ne transformera pas ces jeux en version 4K – il est seulement question de bénéfices potentiels liés à leurs temps de chargement et à la fréquence d’images à la seconde du rendu en temps réel.

Difficile de prévoir exactement l’impact positif qui pourra être ressenti par les utilisateurs qui activeront le Boost Mode. Les gains de performances ne se manifesteront certainement pas de façon uniforme avec l’ensemble de jeux actuellement sur le marché. Mais si par malheur, l’activation de cette nouvelle fonction provoque un comportement étrange avec un jeu en particulier, il sera toujours possible de désactiver le Boost Mode afin de retrouver une expérience adéquate.

Essentiellement, le Boost Mode est une fonction qui cherche à exploiter les nouvelles capacités de la PlayStation 4 Pro auprès des jeux qui n’ont subi aucune mise à jour à cet effet. Si la nouvelle console a été accueillie plutôt favorablement par les développeurs, ce ne sont évidemment pas tous les jeux PS4 qui ont été optimisés pour celle-ci.

Le déploiement de la mise à jour 4.5, actuellement à l’essai auprès d’une poignée d’utilisateurs, devrait se concrétiser d’ici les prochaines semaines.