Second Chance, une nouvelle téléréalité exclusive à Snapchat produite par A+E

A+E Networks annonce avoir conclu un partenariat avec Snap qui verra naître une nouvelle téléréalité déployée dans la section en marge de Discover et Stories sur Snapchat.

La série Second Chance mettra en vedette d’anciens couples qui se retrouveront face à face, tentant ainsi d’explorer le point de rupture de leur relation pour la première fois depuis leur séparation, afin de (peut-être) trouver une réconciliation.

Il s’agit d’une première émission de type téléréalité produite par un réseau spécifiquement pour Snapchat et qui n’est rattachée à aucune propriété télévisuelle existante. Elle est le fruit de 45th & Dean, une agence fondée l’an dernier par A+E pour développer des contenus de marque destinés aux plateformes numériques.

Un total de 8 épisodes seront diffusés chaque semaine dans une section consacrée à ce type de contenus sur Snapchat pour les utilisateurs résidants aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

Cette nouvelle formule de Snapchat, annoncée par l’entreprise l’an dernier, s’apparente davantage à des émissions de télévision conventionnelle que les contenus que l’on retrouve dans les sections Discover, produits par des tiers, et Stories, produits par ses utilisateurs. Qui plus est, les émissions ne disparaîtront pas après 24h, contrairement à ce que l’on retrouve ailleurs sur l’application.

«L’investissement de A+E dans la narration mobile est exactement alignée avec l’objectif des émissions Snapchat : créer des contenus exclusifs et entièrement originaux pour un auditoire mobile avec certains des meilleurs conteurs au monde», a déclaré Nick Bell, vice-président des contenus de Snapchat.

Des sources du domaine médiatique et publicitaire ont déclaré à Business Insider qu’une des raisons pour lesquelles elles sont réticentes à investir sur la plateforme est liée à sa popularité et au fait qu’il s’agit de la toute dernière tendance. Pour sa part, Snap est à la recherche d’investissements importants – de 100 à 200 millions de dollars US – de la part des médias afin de s’assurer que sa plateforme demeure fraîche et attrayante pour les annonceurs. En déposant sa demande d’entrée en bourse la semaine dernière, Snap a affirmé dans son document que la publicité sur Snapchat était plus performante que celle exploitée dans l’industrie télévisuelle.

Snap mentionne d’ailleurs que de nouveaux contenus développés en partenariat avec ABC, NBC et Turner devraient également être déployés dans cette nouvelle section bientôt.

Il sera intéressant de voir ce qu’il adviendra des contenus éphémères destinés à la section Discover de Snapchat. À cet égard, la BBC a également annoncé cette semaine son intention d’y diffuser en exclusivité 6 épisodes hebdomadaires de la série Planet Earth II. Ces capsules, d’une durée de 5 minutes, seront accessibles à compter du 17 février, soit une journée avant le début de la diffusion de la série télévisée.