Comment utiliser sa Nintendo Switch pour regarder YouTube

Elle est peut-être dépourvue d’une application YouTube dédiée ou d’un navigateur web, mais la Nintendo Switch peut quand même être utilisée pour regarder des vidéos de chat.

Vous avez bien lu : il est possible de profiter du catalogue de contenus YouTube ou plus simplement de naviguer sur Internet sur votre Nintendo Switch, à condition d’être à l’aise avec les outils permettant d’exploiter la vulnérabilité récemment découverte dans le navigateur secret de la console hybride.

Concrètement, vous aurez à télécharger Fiddler, une application pour Windows, macOS ou Linux permettant à votre ordinateur d’agir comme un proxy. Une fois cette application installée et configurée adéquatement, il vous suffira d’abord d’inscrire l’adresse IP de ce proxy dans les paramètres de votre Nintendo Switch, et lorsque vous tenterez de vous connecter à un réseau Wi-Fi, le navigateur invoqué par le système vous redirigera vers la page d’accueil de Google.

Aux yeux de la Nintendo Switch, vous êtes toujours sur la page d’accueil d’un réseau public qui exige que l’utilisateur accepte ses conditions d’utilisation avant d’autoriser l’accès à Internet. En réalité, votre ordinateur empêche la console d’accéder en arrière-plan au domaine qui lui permet normalement de confirmer que l’accès Internet est bel et bien là avant de quitter le navigateur.

À partir du moteur de recherche de Google, vous pourrez alors visiter YouTube et consulter librement son contenu. Le lecteur vidéo n’est pas totalement opérationnel, mais il est fonctionnel. N’oubliez pas de modifier les paramètres du lecteur si vous souhaitez voir du contenu en meilleure qualité. Il est important de souligner que cette technique exige que votre ordinateur demeure actif, sans quoi la connexion vers le proxy sera interrompue, et vous ne pourrez plus accéder à rien.

Bien entendu, la procédure est légèrement plus complexe. Nous vous invitons à consulter la démarche à suivre (en anglais) sur le forum GBATemp.net.