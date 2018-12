Huawei bientôt interdit au Canada ?

C’est la crise pour Huawei, le géant chinois des télécoms ! Déjà interdit aux Etats-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le constructeur pourrait bientôt être interdit au Canada.

La Chine menace le Canada suite à l’arrestation de sa directrice financière

Accusée d’être impliquée dans une affaire commerciale avec l’Iran, pays sous embargo US, la directrice financière de Huawei a été arrêtée au Canada, le 1er décembre 2018. Elle n’a toujours pas été libérée, et cela a généré de vives tensions avec les autorités chinoises. Pékin a en effet exigé, par le biais de Terry Branstad, ambassadeur des Etats-Unis en Chine, que Meng Wanzhou soit libérée le plus rapidement possible. Dans le cas contraire, le Canada s’exposerait à de « graves conséquences », surtout si la cadre de Huawei est extradée vers les Etats-Unis, comme l’a demandé le département Canadien de la Justice.

Huawei, pionnier de la technologie ou cyberespion à la solde de Pékin ?

En Europe, de nombreux pays ont déjà envisagé des sanctions contre le constructeur chinois. C’est le cas de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, qui souhaitent empêcher Huawei de déployer ses infrastructures 5G. C’est d’ailleurs sous l’impulsion du MI6 britannique, que ces pays ont suivi les recommandations des Etats-Unis, visant à bannir le matériel produit par le constructeur chinois. De récentes études ont démontré que « l’utilisation de la technologie de Huawei comportait des risques », comme l’a relevé le Centre pour la Cybersécurité (Belgique).

Un coup dur, à l’annonce du Huawei Nova 4

Cette affaire arrive au mauvais moment pour Huawei qui venait juste d’annoncer son dernier smartphone, le Huawei Nova 4. Ecran borderless, processeur dernière génération SoC Kirin 980 (qui équipe le Huawei Mate20, jusqu’à 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. Ce téléphone pourrait également embarquer un triple capteur photo à l’arrière. En bref, un smartphone qui pourrait tout à fait faire de l’ombre aux autres téléphones intelligents conçus par des constructeurs comme Samsung ou Apple. Il devrait être disponible en janvier 2019, mais on ignore, pour le moment, si les démêlés actuels de Huawei sur la scène internationale lui autoriseront à le diffuser en dehors du marché chinois.