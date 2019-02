Comparatif des meilleurs NAS 2019

L’utilisation d’un NAS pourrait bien révolutionner votre vie!

Les NAS, ou Network Attached Storage, sont la réponse parfaite à nos besoins toujours plus importants de stockage et de sauvegardes. Alternatives aux offres cloud par abonnement, ce sont des accessoires qui s’avèrent très utiles et pratiques, pour peu que l’on fasse attention à ses données. Mais de quoi s’agit-il exactement? Eh bien, c’est une unité de stockage (disque dur) en réseau. Il se présente comme un serveur personnel sur lequel on peut stocker diverses données et les partager plus facilement avec d’autres utilisateurs grâce à un accès local ou à distance, via un ordinateur, un smartphone ou encore une tablette. C’est un «super disque dur» avec une connexion réseau.

Pourquoi se servir d’un NAS?

Eh bien, il existe quelques raisons qui devraient vous convaincre facilement. Cet accessoire vous permet avant tout de sécuriser vos données. C’est une sorte de cloud personnel qui vous permet de stocker une grande quantité de données. Vous n’aurez ainsi pas à les placer dans des services de stockage en ligne comme Google Drive ou Dropbox, ce qui peut parfois compromettre leur sécurité. Vous êtes normalement le seul à en avoir l’accès et pouvez le mettre hors ligne quand bon vous semble. S’il vous faut une solution sûre et fiable pour la sauvegarde de vos données, les NAS vous conviendront ainsi parfaitement. À part cela, on les apprécie également pour les options de partage qu’ils proposent. Tous les périphériques connectés au réseau ont la possibilité d’accéder aux données qui y sont stockées. Si vous vous trouvez dans une famille et que vous stockez vos films, musiques ou dossiers divers dans un NAS, l’accès pour chaque membre de la famille sera plus simple et pourra se faire de façon simultanée. Le NAS n’est pas un stockage froid, il est pourvu de mémoire vive et d’un processeur, certes souvent limité, mais qui remplit de nombreuses fonctions quotidiennes. D’ailleurs, il est même possible d’y créer votre propre service de cloud pour vous et vos proches, accessible de n’importe où. Il suffit de se servir d’un client FTP ou d’une application dédiée. Enfin, grâce à ses multiples disques durs, un serveur NAS vous permet également de mieux sécuriser vos données, même si un disque dur venait à griller, grâce au RAID.

Bref, vous savez maintenant à peu près tout ce qu’il faut savoir sur les serveurs NAS. Il ne vous reste donc plus qu’à choisir le vôtre. Avec la multitude de modèles proposés actuellement sur le marché, vous pouvez rapidement vous perdre, surtout si vous vous apprêtez à l’utiliser pour la première fois. Dans le présent guide et comparatif, nous vous présentons ainsi notre sélection des meilleurs NAS 4 baies 2019. Nous les avons choisis suivant divers critères, en prenant en compte les performances, les options proposées et aussi les prix.

Synology DS918+

Le Synology DS918+ figure parmi les meilleurs modèles que vous pouvez trouver actuellement sur le marché. De l’extérieur, on ne peut pas vraiment dire qu’il soit très séduisant; le fabricant a opté pour un design sobre et classique. Toutefois, il se rattrape au niveau de l’ergonomie et de la praticité. Ses tiroirs sont faciles à retirer et à verrouiller puisqu’ils n’ont aucune vis. À tout moment, vous pouvez ainsi enlever les disques pour les remplacer en cas de problème.

Au niveau de la performance, le Synology DS918+ se montre aussi très convaincant. Il est animé par un processeur Celeron J3455. Il s’agit plus précisément d’un processeur quadcore, cadencé jusqu’à 2.3 GHz. Côté puissance, vous n’aurez donc aucun souci à vous faire, d’autant plus que 4 Go de RAM sont intégrés dans le boîtier pour garantir plus de fluidité et d’efficacité. Et au cas où vous rechercheriez plus de fluidité, il est possible de remplacer et d’augmenter la quantité de RAM de 8 Go ou de 16 Go. Tout ce que vous aurez à faire, c’est de retirer tous les disques et d’installer ensuite les nouvelles RAM.

Par ailleurs, il est bon de savoir que le Synology DS918+ est un NAS 4 baies (disques durs). Il offre une capacité totale de 48 To, ce qui devrait vous permettre de stocker et sauvegarder une quantité énorme de données, même pour les besoins d’une entreprise. Dans le cas où un tel espace de stockage ne vous suffirait toujours pas, la mémoire de ce serveur NAS reste extensible jusqu’à 108 To via un disque eSata.

Pour le reste, le Synology DS918+ fonctionne sous l’OS DSM, produit par la marque, dans sa version 6.1. Pour l’interface utilisateur, vous n’aurez aucune difficulté à vous y retrouver puisqu’elle est très ergonomique et intuitive. Le bruit produit lors du fonctionnement ne devrait pas non plus vous déranger lorsque vous l’utilisez puisqu’il s’estime à seulement 19,8 dB. Enfin, pour les ports et connectiques, vous avez droit à deux emplacements M2 pour éventuellement accroître les performances, deux ports USB 3.0 pour le branchement avec d’autres périphériques et un port eSata pour augmenter la capacité de stockage.

Bref, le Synology DS918+ est un excellent serveur NAS et par rapport à son prix (aux environs de 860$), on peut dire qu’il constitue une très bonne affaire. L’éditeur met souvent à jour son OS et vous pourrez sans problème y installer un petit serveur Web ou une suite de sécurité pour vos caméras connectées.

QNAP TS-453B

Avec le QNAP TS-453B, on monte un peu en gamme et aussi en prix puisque ce serveur NAS est proposé à environ 1000$, mais est-ce que cette augmentation de prix vaut bien le coût par rapport à ce qu’il propose? La réponse est oui! D’ailleurs, cela se voit déjà au niveau du design. Ce NAS présente un design plus soigné, plus moderne et plus élégant. L’ergonomie est aussi très bien travaillée! Le QNAP TS-453B est doté de tiroirs et de disques amovibles, ce qui permet de les retirer facilement lorsqu’ils commencent à prendre de la chaleur. Il n’y a aucune vis de fixation. Il en va de même pour la façade. Il est possible de la verrouiller en cas de besoin. À part cela, les différents ports sont aussi très bien disposés, de façon à ce que vous puissiez brancher sans la moindre difficulté vos périphériques divers.

Sur le plan technique, le QNAP TS-453B se montre aussi très convaincant. Le NAS est propulsé par le processeur Celeron J3455, une puce quadcore cadencée jusqu’à 2.3 GHz. Bien évidemment, la puissance est donc au rendez-vous! L’appareil est également très fluide, grâce notamment à la présence de 4 Go de RAM à l’intérieur du boîtier. À noter qu’il est ici possible d’augmenter la quantité de la RAM à 8 Go ou 16 Go selon les besoins. Le procédé est simple et ne devrait pas exiger l’intervention d’un professionnel. Vous pourrez très bien le faire vous-même, à condition d’en avoir besoin, bien entendu.

Par ailleurs, un processeur graphique Intel HD Graphics 500 est aussi de la partie, de quoi ajouter un peu de puissance de calcul à l’engin. Pour le volet stockage, le QNAP TS-453B reste excellent, avec notamment une capacité totale de 48 To, réparties sur 4 baies. Imaginez ce que vous pouvez faire avec un tel espace de stockage! Il sera possible de stocker toutes les données dont vous avez besoin, quelle qu’en soit la nature ou la taille. D’ailleurs, au cas où il vous manquerait de l’espace, la mémoire est extensible jusqu’à 108 To via USB, de quoi satisfaire tous vos besoins.

Pour le reste, le QNAP TS-453B se montre toujours très intéressant. Il est très peu bruyant en fonctionnement (18.8 dB). Il fonctionne sous le système d’exploitation QTS 4.3.4 et propose une interface aussi jolie qu’intuitive. Pour l’expérience utilisateur, la satisfaction sera au rendez-vous! D’ailleurs, il est bon de savoir que ce modèle s’accompagne d’une télécommande, ce qui vous permet de le contrôler plus confortablement.

Enfin, en ce qui concerne les ports et les connectiques, le QNAP TS-453B est pour le moins complet. Il compte deux emplacements M2, 5 ports USB 3.0, un port PCie, deux ports HDMI et 3 ports jack de 3.5 mm pour l’audio. Un lecteur de carte SD est aussi de la partie, ce qui vous permettra d’avoir des supports de stockage supplémentaires. La réputation de QNAP dans les NAS n’est plus à faire.

Asustor AS6404T

Avec toutes les qualités dont il dispose, l’Asustor AS6404T intègre sans problème ce comparatif. Pour le prix, il se trouve dans la même gamme que son compère de chez QNAP. Ce serveur NAS est en effet proposé aux environs de 1015$, mais le prix paraît très bien justifié si on en juge par la qualité et la performance de ce modèle. Pour le design, il se montre également plus moderne et plus professionnel, grâce notamment à son petit écran OLED, très pratique pour afficher quelques informations (adresse IP, entre autres). L’ergonomie et la praticité ont aussi été très bien travaillées, de quoi vous garantir une utilisation pratique et confortable de votre NAS. Tout comme pour les autres modèles décrits plus haut, les tiroirs sont verrouillables et remplaçables à chaud. Aucune vis n’est présente ici, tout est hot pluggable.

Par ailleurs, pour la partie performance et technique, l’Asustor AS6404T a de solides arguments pour vous séduire. À l’instar des modèles cités plus haut, le modèle de processeur utilisé est le Celeron J3455. Avec ses 4 cœurs cadencés jusqu’à 2.3 GHz, il se montre très puissant et saura vous traiter avec efficacité toutes les tâches qui lui seront soumises. De quoi encoder de la vidéo 4K que vous souhaiteriez diffuser sur votre réseau local! Comme sur le QNAP, un processeur graphique Intel HD Graphics 500 est présent. Ce modèle embarque aussi nativement 8 Go de RAM, ce qui vous promet une utilisation plus fluide et plus efficace en toutes circonstances.

Pour le volet stockage, ce NAS 4 baies bénéficie d’un espace de stockage total de 48 To. Si vous achetez l’Asustor AS6404T pour une utilisation domestique, il ne devrait montrer ses limites qu’après plusieurs années. Ce serveur peut absolument stocker toutes les données que vous souhaiteriez sauvegarder et convient à un usage en entreprise, mais dans le cas où la mémoire deviendrait insuffisante, il reste possible de l’étendre via USB. Cependant, la capacité totale supportée n’a pas été précisée.

Enfin, il est bon de savoir que l’Asustor AS6404T tourne sous la version 3.1 d’ADM. Côté ports et connectiques, il est bien fourni avec, notamment 3 ports USB 3.0, un port HDMI et un port audio S/PDIF.

Thecus N4810

Le Thecus N4810 est l’option la moins chère de ce comparatif. Il présente un design un peu rétro, classique et sobre, façon grosse tour PC des années 90, mais reste néanmoins séduisant. L’ergonomie est aussi soignée et la machine est très simple à utiliser. Ses tiroirs sont verrouillables et remplaçables à chaud. Les disques sont en revanche avec des vis, ce qui peut rendre la tâche un peu plus difficile si l’on souhaite les remplacer ou les entretenir, mais en tout, la manipulation demeure simple et pratique, d’autant que ce NAS dispose d’un petit écran LCD permettant de le contrôler plus facilement.

Côté technique, le Thecus N4810 se trouve un peu au-dessous des trois autres modèles cités plus haut. Cela n’empêche qu’il fait très bien son travail et se montre même assez performant. Une performance qu’il doit avant tout à son processeur Celeron N3160. L’octa-core est formé de quatre cœurs cadencés jusqu’à 2.24 GHz. Il est très puissant, mais demeure néanmoins peu énergivore. Il peut aussi gérer jusqu’à 16 Go de RAM et peut ainsi se montrer particulièrement fluide dans le traitement des tâches. D’ailleurs, sur ce point, le Thecus N4810 intègre 4 Go de RAM d’origine. Un GPU Intel HD Graphics 400 est aussi de la partie pour l’optimisation affichage. Bref, on peut dire qu’il est très bien armé pour s’attaquer aux diverses tâches que vous lui confierez.

Par ailleurs, il est bon de savoir que le Thecus N4810 est un NAS 4 baies. Il se dote de 48 To d’espace de stockage, ce qui devrait vous suffire amplement si vous le destinez à un usage domestique. D’ailleurs, avec une telle capacité, ce modèle peut aussi très bien répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises, d’autant qu’il est possible d’étendre la mémoire via USB.

Enfin, pour le reste, le Thecus N4810 ne s’éloigne pas trop de ses concurrents. Il fonctionne sous l’OS maison ThecusOS. Niveau connectique et port, ce NAS paraît aussi très bien équipé. Pour que vous puissiez mieux en profiter, il propose 4 ports USB 3.0, un port HDMI, un port DP et un port S/PDIF pour l’audio.

Pour toutes ces technologies et tous ces composants, le Thecus N4810 vous est proposé à environ 700$. La garantie proposée est de 2 ans.

Peu importe l’utilisation que vous souhaitez faire de votre NAS, il est certain que l’un de ceux mentionnés ci-haut répondra à vos besoins!