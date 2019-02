Pixel Watch: ce qu’on sait déjà sur la montre connectée Google

On est endroit d’être optimistes quant à la nouvelle Pixel Watch de Google!

Les montres connectées continuent encore aujourd’hui à se faire une place sur le marché des objets connectés. Le produit semble avoir trouvé son public! Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux, d’autant que le gadget propose davantage de nouvelles fonctionnalités, orientées sport et santé. Parmi les maîtres du marché, Apple se positionne toujours en tête de podium grâce à ses Apple Watch, mais Samsung suit la firme de près avec sa Galaxy Watch et selon les bruits qui courent, un autre modèle devrait être présenté le 20 février prochain aux côtés des Galaxy S10. Huawei compte aussi pas mal de modèles et, comme d’habitude, ses produits se distinguent par leur impressionnant rapport qualité-prix. Quid de Google et de sa Pixel Watch?

Bien que la firme de Mountain View se montre très discrète par rapport à son projet, les rumeurs et informations de ces derniers mois nous gardent dans l’optimisme quant à l’existence d’une montre connectée signée Google. Le projet Pixel Watch paraît bel et bien être une réalité. D’ailleurs, le rachat pour 40 millions de dollars d’une partie de la technologie des montres connectées du groupe américain Fossil au mois de janvier dernier en fait très bien preuve. Quand est-ce que la smartwatch va finalement débarquer? Quel sera son prix? Quelles technologies y seront intégrées? Faisons le point sur la future Pixel Watch de Google dans cet article.

Date de sortie de la Google Pixel Watch

Bien évidemment, aucune date officielle n’a encore été communiquée. On ne sait donc pas exactement quand la Pixel Watch de Google sera annoncée. Le célèbre leaker Evan Blass a parlé auparavant d’un lancement en automne 2018, à l’occasion de l’événement hardware de la firme de Mountain View, mais la sortie n’a jamais eu lieu et on ne sait pour quelles raisons. D’ailleurs, Google lui-même avait par la suite annoncé qu’il n’y aurait aucune Pixel Watch pour 2018. Mais cela voudrait-il dire que le lancement sera pour 2019? Rien n’est encore sûr! Le géant du Web n’a rien dit de tel, mais on reste tout de même optimiste.

De son côté, le média asiatique Nikkei Asian Review se montre plus sûr d’une sortie en 2019. Il tiendrait son information d’une source proche du dossier et indique que Google pourrait lancer sa montre connectée dès cette année, afin de concurrencer l’Apple Watch de la compagnie à la pomme. Cela paraît plausible, d’autant que la firme accuse d’un certain retard par rapport aux autres acteurs du marché des wearables. Le lancement en 2019 se précise encore plus après que le groupe ait posté sur LinkedIn le 7 février dernier une offre d’emploi visant à trouver un vice-président responsable de l’ingénierie matérielle pour les wearables.

Ça reste à confirmer, mais cette offre d’emploi pourrait signifier que Google se prépare désormais à la production des divers éléments et à l’assemblage de ses montres connectées tant attendues.

Bref, il est pour le moment difficile de fixer une date pour la sortie des Google Pixel Watch. En se basant sur tous les éléments d’information que nous avons à disposition en ce moment, il est probable que le produit fasse son entrée dès cette année, mais il serait plus logique que le lancement s’opère au deuxième semestre, probablement aux côtés des Pixel 4.

Prix de la Google Pixel Watch

Difficile pour le moment de fixer un prix pour la Google Pixel Watch. Les informations que nous disposons à son propos sont encore très minces, ce qui ne rend pas facile l’évaluation du coût de production, d’écoulement, etc. Quoi qu’il en soit, si on se base sur le positionnement des Pixel de la firme (les smartphones), la nouvelle montre connectée devrait se ranger dans le segment haut de gamme. Normalement, le prix devrait donc osciller entre 350 et 500 euros.

Pour rappel, le tarif des Apple Watch Series 4 et Galaxy Watch de Samsung se trouve actuellement dans cette fourchette de prix. De son côté, bien qu’il ait proposé des montres connectées assez premium, Huawei propose un tarif plutôt agressif. Pour sa Huawei Watch GT, le géant chinois a fixé le prix à 199 euros pour la version Sport et 249 euros pour la version Classic.

Bien entendu, il est difficile de penser que Google puisse se lancer dans une tarification aussi basse, mais il sait néanmoins à quoi s’attendre en intégrant ce marché dont la concurrence se fait de plus en plus féroce.

Les informations et rumeurs autour de la Google Pixel Watch

Tout comme le prix et la date de sortie, les spécifications techniques de la Google Pixel Watch ne sont pas non plus connues jusqu’ici. La firme de Mountain View cache très bien son jeu et il est presque impossible d’avoir une fuite d’information. La seule chose qu’on sait en ce moment, c’est que cette montre connectée se positionnera sur le haut de gamme. Mieux encore, elle devrait embarquer les dernières technologies en la matière, mais on ne sait toujours pas lesquelles en ce moment.

Sinon, certains spécialistes pensent que la smartwatch sera équipée du chipset Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm. C’est une puce très puissante qui devrait garantir une très belle performance à la Pixel Watch, mais elle miserait aussi beaucoup sur l’amélioration de l’autonomie et de la durée de vie de la batterie. À part cela, certaines rumeurs parlent également d’un nom de code «Blackghost». On ne sait pas encore de quoi il s’agit exactement, mais il s’agirait d’un circuit intégré de gestion de l’alimentation incorporé à l’intérieur du chipset lui-même. Il permettrait à la montre d’écouter les commandes vocales à tout moment, sans pour autant vider la batterie.

D’après ce que l’on sait, il ne s’agit pas d’une fonctionnalité inhérente au Snapdragon Wear 3100. Si cela se confirme, c’est donc Google qui l’a ajouté à sa montre connectée pour en faire une fonctionnalité exclusive. Bien entendu, elle sera plus que bienvenue pour les utilisateurs et fera certainement partie des principaux arguments de vente du géant américain.

Autre détail intéressant révélé par WinFuture: la Google Pixel Watch devrait être proposée en trois versions différentes. Le site évoque notamment trois noms de code, à savoir Ling, Triton et Sardine. Les trois seraient tous en développement chez l’entreprise en ce moment.

Enfin, toujours selon WinFuture, au moins l’une des trois Pixel Watch serait équipée de 1 Go de mémoire vive (RAM). C’est énorme pour une montre intelligente, surtout quand on sait que la Huawei Watch GT dont nous avons évoqué plus haut n’embarque que 16 Mo de RAM. Mais alors, qu’est-ce que cela implique en pratique? Eh bien, si cette information se confirme, on peut d’ores et déjà affirmer que cette montre connectée sera hyper rapide et ultra fluide. Les fonctionnalités devraient aussi être plus nombreuses et nettement plus intéressantes.

Qu’est-ce qu’on attend de la Pixel Watch de Google ?

Comme vous avez pu remarquer, on ne connaît encore que très peu de choses à propos de la Google Pixel Watch, mais il existe néanmoins quelques éléments qu’on souhaite trouver dans cette montre connectée qui s’annonce très prometteuse.

Pour commencer, pourquoi pas une lunette rotative ou une couronne? Une telle option pouvait déjà être possible sur Android Wear 2.0, avec notamment son design retravaillé, mais le passage à Wear OS semble l’avoir fait disparaître. Pourtant, c’est une fonctionnalité plutôt pratique et séduisante pour garantir une meilleure interaction avec la montre. On espère bien que Google envisage cette solution avec sa Pixel Watch.

Par ailleurs, l’idée d’avoir un scanner d’empreintes intégré sur sa montre paraît aussi très intéressante. Ce serait génial si le géant américain mettait ça au programme! Cela se traduirait en effet comme une innovation quand on sait que les meilleures smartwatch actuelles du marché adoptent encore le code PIN comme système de déverrouillage. D’ailleurs, ce serait aussi plus sûr et plus efficace si Google pensait à intégrer une puce NFC dans sa smartwatch, dans le but de la rendre compatible paiement sans contact.

Et que pensez-vous d’une montre connectée Swimproof? Certes, bon nombre de smartwatch se targuent aujourd’hui d’être résistant à l’eau et à la poussière, mais très peu sont entièrement swimproof, c‘est-à-dire une montre qui résiste à la natation et qui peut nous accompagner lors de nos petites pauses piscine ou lors de plongée sous marine.

Enfin, nous avons déjà évoqué plus haut l’intégration d’une technologie qui permet d’améliorer la durée de vie de la batterie, mais dans l’immédiat, il serait aussi intéressant d’avoir une montre connectée capable de tenir plusieurs jours pour une seule charge, et ce, même en cas d’utilisation quotidienne et intensive. Certains modèles actuels parviennent déjà à réaliser une telle prouesse, mais on espère que Google fera aussi le nécessaire pour que sa Pixel Watch puisse rester éveillée le plus longtemps possible.

Tout cela reste des souhaits! Il ne nous reste plus qu’à espérer que le grand Google entende nos prières.