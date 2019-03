Microsoft Band: clap de fin pour la montre connectée de Microsoft

Repose en paix, Microsoft Band.

Microsoft a retiré ses bracelets connectés (les Microsoft Band) des ventes depuis maintenant 2 ans. La firme a également cessé d’en produire. Toutefois, comme ses gadgets comptaient encore pas mal d’utilisateurs, le géant américain a continué de fournir les services qui y sont liés, mais ce ne sera plus pour longtemps. Microsoft vient d’annoncer l’arrêt de ces services et le retrait des applications dédiées du Microsoft Store et autres plateformes de téléchargement.

Microsoft dit définitivement adieu à ses bracelets connectés

Pour rappel, la première génération du Microsoft Band a été lancée au courant de 2014. Une autre version est sortie l’année suivante et c’est tout! La firme de Redmond n’en a plus proposé jusqu’à maintenant et on peut comprendre sa décision. Il faut avouer que ses bracelets connectés n’ont pas connu le succès attendu. La concurrence était de plus en plus féroce et les gadgets de Microsoft étaient proposés à des prix plutôt élevés; une situation qui obligeait la société à prendre la lourde décision de quitter le marché et de se limiter à fournir les services nécessaires à ceux qui s’étaient déjà offerts ses smartwatch.

Mais comme évoqué plus haut, la fin de ces services est désormais proche. Sur sa page de support, Microsoft a fait part à ses clients de l’arrêt des services liés aux Microsoft Band. À compter du 31 mai prochain, les utilisateurs ne pourront donc plus accéder au tableau de bord Microsoft Health. Pour ceux qui l’ont utilisé ou l’utilisent encore, il est temps de télécharger et sauvegarder ou d’effacer complètement vos données personnelles. La firme va aussi procéder au retrait des applications rattachées à ces deux bracelets connectés du Microsoft Store, du Play Store de Google et de l’App Store d’Apple.

Enfin, Microsoft a tenu à préciser que certaines fonctions basiques de ces montres fonctionneront encore après l’arrêt des services. Un programme de remboursement est aussi prévu pour les utilisateurs actifs, c’est-à-dire ceux qui ont porté le bracelet et ont synchronisé leurs données au mois une fois du 1er décembre 2018 et 1er mars 2019.

Malheureusement pour les utilisateurs de la Microsoft Band, il vous faudra possiblement changer de montre connectée, mais heureusement pour vous, il en existe plusieurs autres, telles que la Watch GT de Huawei, l’Apple Watch de la firme à la pomme, la FitBit ou encore la future Pixel Watch de Google.