Mauvaise nouvelle si votre numéro de téléphone est ajouté à votre compte Facebook

Et un autre point en moins pour Facebook!

Si vous avez récemment ouvert votre compte Facebook, alors vous avez sûrement remarqué que le réseau social vous a demandé votre numéro de téléphone. C’est aussi valable pour les plus anciens. La plateforme affirme vouloir renforcer la sécurité des utilisateurs grâce à l’authentification à deux facteurs en combinant votre numéro de mobile avec votre mot de passe Facebook, mais apparemment, ce n’est pas l’unique raison! Poussé à bout par certains observateurs et utilisateurs, le réseau social créé par Mark Zuckerberg a fini par avouer l’année dernière que ces numéros de téléphone lui servaient également pour le ciblage publicitaire. Ce n’est pas vraiment étonnant puisque le modèle économique de la firme se base en partie sur les publicités et annonces diffusées sur sa plateforme. La chose qui révolte les utilisateurs concerne plutôt le fait qu’il est possible, à partir de ces numéros de téléphone, de rechercher le profil Facebook correspondant, et ce, sans aucune permission des utilisateurs concernés.

Impossible de désactiver la recherche par numéro de téléphone

Pire encore, il n’est pas possible pour les utilisateurs de désactiver cette recherche à partir du numéro de téléphone. La seule chose qu’ils peuvent faire, c’est de limiter les personnes pouvant faire les recherches: «Amis» ou «Amis de vos amis». Une situation qui déplaît vraiment à Jeremy Burge d’Emojipedia qui explique dans un tweet que même si les paramètres de recherche étaient limités au maximum, il est possible pour n’importe qui de charger ses contacts téléphoniques sur Facebook et de retrouver la personne qu’il recherche.

Zeynep Tufekci, un expert en sécurité informatique, s’indigne quant à lui de ce que fait le réseau social et déclare: «Se servir du prétexte de la sécurité pour affaiblir davantage la vie privée est un geste moche – d’autant plus que les numéros de téléphone peuvent être piratés pour affaiblir la sécurité. Vous mettez les gens en danger. Qu’en dites-vous, Facebook?»

Pour sa défense, Facebook affirme que ces paramètres existaient depuis toujours. «Les paramètres s’appliquent à tous les numéros de téléphone que vous avez ajoutés à votre profil et ne sont spécifiques à aucune fonctionnalité», déclare Jay Nancarrow, porte-parole de la firme.

Au final, après toutes les polémiques dans lesquelles est impliqué le célèbre réseau social (la collecte de données venant d’autres applications, la récupération de vos données bancaires et de santé, etc.), il y a de quoi se demander s’il reste une quelconque sécurité de nos données personnelles sur le site Facebook.