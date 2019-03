USB 4: la nouvelle norme USB promet des débits incroyables

On n’arrête jamais le progrès!

L’USB 3 a fait son temps. On se prépare désormais à l’arrivée de l’USB 4 et d’après les dernières informations qu’on a en main, cela ne devrait plus tarder. Le consortium USB Promoter Group vient de présenter une partie des spécificités du prochain protocole USB. L’autre partie devrait en revanche être dévoilée à la seconde moitié de 2019. Quoi qu’il en soit, on sait déjà que la future interface USB 4 sera exceptionnelle.

Un débit de 5 Go par seconde pour l’USB 4.0

Pour l’instant, les informations connues à propos de l’USB 4.0 sont encore assez minces. En effet, il faudra patienter jusqu’à la conférence USB Developer Days 2019 pour en savoir plus. Cependant, les premiers éléments qu’on a à disposition sont importants et nous permettent d’évaluer les performances de prochaine interface USB. Par exemple, on sait déjà que l’USB 4.0 s’appuiera sur les qualités de l’interface Thunderbolt 3 d’Intel. Bien évidemment, il devrait aussi être capable de développer les mêmes performances. On parle ici d’un débit de données très élevé pouvant aller jusqu’à 40 gigabits par seconde ou 5 Go/s. Pour information, l’USB 3.2 (tout comme le Thunderbolt 2) fournit un débit maximum de 20 gigabits par seconde, soit la moitié de ce qu’offrira l’USB 4.

Par ailleurs, le nouveau protocole USB devrait aussi bénéficier d’une compatibilité avec les anciens périphériques de type USB 2 ou USB 3, le but étant d’assurer un déploiement rapide et permettre une adoption plus simple pour les constructeurs. C’est aussi pour cette raison que le Consortium a fait en sorte que l’USB 4 soit supporté par les connectiques actuelles, dont les prises et câbles USB-C. Autre détail intéressant: la nouvelle interface USB sera aussi universelle, en ce sens qu’elle peut fonctionner avec tous types de périphériques. Il sera possible de l’utiliser sur imprimantes, disques durs, moniteurs, téléviseurs 4K et bien d’autres encore. Aussi, comme les USB actuels, l’USB 4.0 peut accueillir un câble d’alimentation. Aucune mention n’a encore été faite sur le niveau de puissance supporté, mais il ne devrait pas trop s’écarter de celui du Thunderbolt 3.

Sur nos ordinateurs dès 2020?

L’USB 4.0 est en chantier en ce moment; il ne faut pas espérer le voir sur le marché dès cette année. Effectivement, on attend encore le deuxième semestre de 2019 pour l’adoption définitive de ce nouveau standard. D’ici là, beaucoup de choses peuvent encore changer. Normalement, la nouvelle interface USB 4 ne devrait donc être disponible qu’en 2021, mais si les travaux avancent bien, on pourrait le voir sur nos ordinateurs à partir de l’année prochaine, probablement sur les appareils de marque comme Microsoft, HP et Intel, lesquels appartiennent tous au consortium USB Promoter Group.

Bref, l’arrivée de l’USB 4 est une bonne nouvelle aussi bien pour les utilisateurs que pour les constructeurs. Pour ces derniers, ils ne seront pas obligés de verser des royalties à Apple et Intel, qui s’érigent comme propriétaires de cette innovation.

Il va sans dire que nous avons bien hâte d’apprécier toute la différence que fera la nouvelle norme USB 4 sur le débit de nos appareils!