Project Stream: la manette de la future console Google dévoilée avant l’heure?

Aurait on doit à un aperçu avant l’heure de la future manette du géant Google?

Il paraît que le géant Google s’apprête enfin à entrer dans le monde des jeux. Le brevet de sa manette de jeu a été dévoilé avant l’heure, ce qui a incité de nombreux fans à élaborer les premiers croquis à partir du brevet. Si Sony et Microsoft vont dévoiler leurs consoles de nouvelle génération d’ici les 12 prochains mois, la firme de Mountain View s’apprêterait à prendre de l’avance en divulguant son futur programme. Cependant, il faut souligner que, contrairement aux géants du monde du jeu (Nintendo, Sony et Microsoft), Google ne va probablement pas concevoir une console. En revanche, la société californienne semble se concentrer sur un service de streaming de jeux, de type Netflix.

Cela fait un moment que Google jongle avec l’idée d’un service de streaming de jeux. À quelques jours de la Game Developers Conference, qui se tiendra le 19 mars au Moscone Center, certaines rumeurs font avancer l’existence d’une console de type box de streaming, tandis que d’autres tablent sur une console de jeu indépendante à dévoiler cette année.

Google officiellement dans l’industrie des consoles de jeux

Et pour ceux qui doutent encore de l’intérêt du géant pour les consoles de jeux, le brevet de la manette sans fil de Google existe bel et bien. Vous pouvez consulter ce document qui contient tous les éléments techniques du design ainsi que quelques croquis, mais soulignons qu’il s’agit bien d’un document authentique déposé par Google au centre de demande de brevet américain.

Parmi les croquis dessinés par les fans se trouvent les travaux de Sarang Sheth et Yanko Design. Ces images ont été conçues grâce à des rendus qui ont permis de donner vie aux dessins brevetés et originaux. À partir de ces images, nous pouvons déduire que tout ce dont les gamers ont besoin se trouve dans la manette de Google: un bouton de communication, un D-pad, quatre boutons et des triggers. Enfin, dans le brevet, il y a une mention qui spécifie que la manette de la future console de Google donnera des témoins sonores ou visuels, ce qui est plutôt intéressant. Ces témoins pourront, par exemple, fournir des notifications pour une invitation, un message de discussion, un meilleur score battu, etc.

Évidemment, il est encore trop tôt pour dire si le prototype dévoilé de la future manette de Google est bien réel ou non, mais n’empêche qu’on aime bien le design! Pas vous?