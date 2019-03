Apex Legend: déjà 355 000 tricheurs bannis

Respawn Entertainment ne badine pas avec les tricheurs!

Apex Legend, le nouveau jeu battle royale de Respawn Entertainment, connaît un franc succès. Il n’a fallu qu’un mois à ce titre pour atteindre les 50 millions de joueurs, une prouesse qui ravit bien évidemment son éditeur, mais qui semble aussi l’inquiéter d’un autre côté. En effet, le succès retentissant du jeu n’a pas manqué d’attiser l’intérêt des tricheurs de tout genre. Respawn indique que deux semaines seulement après le lancement d’Apex Legend, 16 000 joueurs ont déjà été bannis pour cause de triches, mais il ne s’agissait apparemment que d’une première vague puisque le bannissement continue encore aujourd’hui.

Respawn a banni 355 000 tricheurs d’Apex Legend

«Nous prenons la triche très au sérieux et nous accordons un soin tout particulier à la bonne santé d’Apex Legends. […] La lutte contre les tricheurs est une guerre continue», a déclaré Respawn Entertainment après avoir expulsé 355 000 joueurs qui ont triché depuis le lancement du jeu. Visiblement, le studio ne blague pas avec les tricheurs! Il s’est engagé dans une guerre sans fin et s’est même doté d’un logiciel spécifique pour cela: Easy Anti Cheat. L’outil permet de détecter différents types de triches, ce qui facilite la tâche à l’éditeur.

Une équipe dédiée à la chasse aux tricheurs aurait même été mise en place. Elle collaborerait étroitement avec des experts de chez Electronic Arts, le but étant de s’assurer qu’aucun tricheur ne puisse échapper à la trappe. «Les tricheurs sont inventifs et nous ne voulons pas qu’ils soient en mesure de nous anticiper», explique Respawn Entertainment sur son compte Twitter.

Bref, la traque des tricheurs sur Apex Legend constitue donc aujourd’hui l’une des priorités du studio. Cependant, la firme travaille également sur des moyens d’améliorer le jeu et sa stabilité. Ainsi, la société se serait déjà rapprochée de Nvidia et AMD afin de mettre fin aux problèmes de crashs sur le jeu. Des outils permettant de lutter contre les spammeurs devraient aussi être disponibles bientôt.

Même si Apex Legends rencontre quelques difficultés en matière de crashs et de tricherie, ce n’est rien pour arrêter le jeu et son éditeur de battre des records de popularité et on ne croit pas que ce soit sur le point de changer!