Project xCloud: une démo du projet de cloud gaming sur smartphone

Le cloud gaming, c’est pour bientôt!

Mardi dernier, Microsoft a diffusé sa traditionnelle émission Inside Xbox. Une émission durant laquelle la firme de Redmond a dévoilé sa manette transparente Phantom White et officialisé le lancement de Halo sur PC. Toutes des bonnes nouvelles qui devraient faire plaisir aux gamers qui attendent avec impatience l’arrivée de ces deux produits Microsoft. Mais ce ne sont pas les seules annonces qui ont été faites à l’occasion de cet événement.

Le géant américain de la tech en a aussi profité pour parler de son Project xCloud; un projet qui tient beaucoup à cœur à Microsoft et qui ne devrait plus tarder à être lancé. Son objectif est de permettre à l’abonnement Xbox Game Pass d’être accessible sur le plus grand nombre de plateformes par le biais du streaming. À noter que Google concocte aussi un projet similaire (Project Stream) et va présenter le sien la semaine prochaine. Mais Microsoft semble l’avoir devancé puisque lors de l’émission citée plus haut, il a fait une petite démo de son projet en jouant en direct à Forza Horizon 4 sur un smartphone. Découvrez la vidéo ci-dessous et faites-vous propre idée:

Microsoft croit en son Project xCloud

«Nous développons Project xCloud non pas pour remplacer les consoles, mais en tant que moyen de proposer le même choix et la même polyvalence qu’en matière de musique et de vidéo. Nous ajoutons plus de moyens de jouer aux jeux Xbox […]. Nous croyons en un futur où vous pourrez accéder à un jeu depuis votre smartphone, votre tablette ou n’importe quel autre appareil connecté», a déclaré Kareem Choudhry, responsable de la division Gaming Cloud chez Microsoft, à propos du projet de jeux dans le Cloud de la société.

Comme vous pouvez le lire, la firme croit en l’avenir de son Project xCloud. Si tout fonctionne bien, ce projet devrait lui permettre de gagner beaucoup d’argent, mais il ne faut pas non plus oublier que d’autres acteurs sont dans la course, si on ne cite que Google ou Nvidia.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une belle nouvelle pour les gamers qui pourront bientôt jouer à leurs jeux Xbox One favoris peu importe où ils se trouvent!

Dernière mise à jour le 2019-03-14 at 18:58 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires