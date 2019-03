Elle aura su se faire désirer. La nouvelle tablette 2-en-1 Surface Go de Microsoft arrive enfin sur le marché, avec un pari aussi alléchant que risqué : sacrifier les performances de la gamme au profit d’un prix attractif.

La gamme Surface a toujours été au cœur des priorités de Microsoft depuis la transition de Windows 8 à Windows 10. Et si les Surface 3 et Surface Pro sont les mieux placées pour porter haut les couleurs de la marque, la Surface Book offre, la puissance et la polyvalence d’un ordinateur portable. Mais tous ces 2-en-1 ont un point commun : leur prix ne descend jamais au-dessous de la barre de 700 euros. Voilà qui est fait avec la nouvelle Surface Go, dont la version 10 pouces se vend à 449 euros (4 Go de RAM et 64 Go eMMC) ou à 599 euros (8 Go de RAM et 128 Go SSD).

Mais que vaut réellement ce 2-en-1 ? Et surtout, Microsoft a-t-il réussi son pari de concurrencer les iPad d’Apple, dont le prix se situe autour de 300 euros?

La même chose… mais pas tout-à-fait

La division mobile de Microsoft s’efforce sans cesse de développer les meilleurs produits estampillés du logo Surface. Le design simple de la marque, les claviers tactiles Alcantara et la béquille intégrée de ses hybrides 2-en-1 pour ordinateurs portables et tablettes, en font des appareils séduisants et indispensables. Et autant dire que la division mobile a une fois de plus réussi à retranscrire l’esprit Surface dans cette nouvelle tablette.

Cependant, il y a bien une poignée de différences notables avec une Surface Pro. Les bords de l’hybride Go sont seulement un peu plus arrondis que ceux de la Surface Pro, tandis que la tablette mini accueille cette fois un port USB type C (au lieu du vieillot port USB standard sur la Surface Pro). En outre, la Surface Go arbore la même dalle d’écran dynamique PixelSens de la Surface Pro : votre écran affichera donc les couleurs brillantes sur la dalle de 10 pouces. Autrement dit, le compromis sur la taille d’écran n’enlèvera en rien votre expérience de visionnage sur la tablette.

Toutefois, l’expérience Windows en mode bureau sur une tablette de 10 pouces peut être pénible. Certains utilisateurs auront du mal à distinguer les textes sur l’écran. L’utilisation bureautique est elle aussi limitée par le fait qu’il n’y a aucun clavier livré avec la tablette. Microsoft nous avait habitués à des accessoires vendus séparément, une règle qu’il ne brisera avec la Surface Go.

Il faudra donc débourser 99 dollars au minimum pour un clavier ou un stylet, ou encore 35 dollars pour une souris. Le cache complet de type Surface Go Signature s’achète, quant à lui, à 129 dollars. Enfin, côté OS, Surface Go tourne sous Windows 10 S, mais vous aurez la possibilité de mettre à niveau le système d’exploitation pour le faire passer à Windows 10 Pro.