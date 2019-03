Pour pallier au problème des villes de plus en plus bruyantes, les casques à réduction de bruit ont envahi le marché ces dernières années.

Bien évidemment, ils ne répondront pas tous à vos attentes. Pour trouver le meilleur, il convient de se référer à quelques critères bien précis. Le premier concerne la technologie utilisée pour la création de l’écouteur. Tourne-t-il sur une technologie active ou passive ? La suppression de bruit passive utilise des matériaux insonorisants (la mousse haute densité par exemple) pour assurer la réduction des bruits ambiants.

La suppression de bruit active ne se limite pas au choix de matériaux, car on y retrouve, également, des composants supplémentaires qui assurent la réduction de l’effet net du bruit (microphone, circuit électronique et haut-parleur spécial). Grâce à la suppression active du bruit, vous pouvez même porter le casque sans musique et constater que les sons externes ne parviendront plus à vos oreilles.

Plusieurs critères à prendre en compte

Prenez également en compte la structure filaire de votre futur casque. Les modèles traditionnels se connectent à vos périphériques audio grâce à des fils. Tandis que les modèles de la dernière génération tournent avec la technologie Bluetooth. Bien que ces derniers soient un peu plus chers, force est de constater qu’ils seront plus faciles à transporter et s’avèrent plus pratiques. Attention tout de même, avant d’opter pour les casques sans fil, assurez-vous que le matériel avec lequel vous souhaitez le connecter soit compatible, car c’est le gage d’une excellente performance musical. En effet, certains appareils ne seront pas adaptés au casque de votre choix. Ce qui malheureusement ne vous fera pas profiter d’une bonne qualité de son et encore moins d’un bon filtrage des bruits environnants.

Si la réduction de bruit est votre principal objectif, il ne faut pas oublier que la qualité sonore importe également beaucoup. D’ailleurs, c’est un critère qu’il ne faut surtout pas lésiner. Est-ce que les basses sont bien reproduites ? Est-ce que le son est acoustique ? Est-ce que l’on constate des distorsions lorsqu’on augmente un peu le volume ? Tant de questions auxquelles vous devez répondre clairement. Après, il est important de préciser qu’en terme de qualité sonore chacun aura sa préférence.

Une fois que vous aurez pris en compte les diverses caractéristiques, il vous sera plus facile de faire une liste des meilleurs casques audio. Pour vous aider, nous avons sélectionné, au préalable plusieurs modèles intéressants. Attention tout de même bien que la qualité et la réduction de bruit soient présentes, il est indispensable de s’en tenir à 2 à 3 heures d’écoute seulement. Une recommandation qui assure une durée de vie optimale à votre appareil, mais également une meilleure santé auditive.

Bose QC35 II

Que vous soyez un grand amateur de musique ou tout simplement un passionné de bon son, la QC35 II de Bose est un casque très intéressant. Et pour cause, il a été construit à partir d’une technologie antibruit innovante. Si vous avez déjà pu tester son ainé, le QC35, vous serez tout de suite conquis.

Un design rappelant celui du QC35

Dans la fabrication en générale, le QC35 II est particulièrement similaire à son ainé, le QC35. Bien évidemment, ce n’est pas une mauvaise nouvelle, car les utilisateurs ont beaucoup apprécié le confort, l’ergonomie et surtout la structure de ce modèle-ci. L’unique différence se situe au n niveau de son bouton de contrôle supplémentaire. Avec un poids de 234 grammes, vous ne sentirez aucune pression lorsqu’il sera installé sur vos oreilles. De plus, les fabricants ont pensé à lui offrir une forme pouvant s’adapter à tous les utilisateurs. Force est de constater que l’élégance est aussi un des points forts de ce QC35 II.

Une interaction rapide et aisée

Les technologies de la nouvelle génération tournent toutes grâce à l’assistance vocale. Et ce casque n’échappe pas à cette règle. Ainsi, vous pourriez profiter d’une interaction simple et efficace grâce à Google Assistant, Siri et Alexa. En plus de vous permettre d’écouter vos chansons du moment, ce casque vous donne la possibilité de contrôler rapidement : votre playlist, l’appareil source, le volume d’écoute, etc.

Une performance audio appréciable

Vous êtes à la recherche du meilleur casque à réduction de bruit du marché ? Vous ne faites pas mauvaise route en vous tournant vers ce modèle phare de Bose. Même si comparer à son prédécesseur les évolutions ne sont pas très nombreuses, force est de constater que l’amélioration reste notable. Pour profiter de la réduction sonore, vous pouvez utiliser le bouton à l’arrière du casque afin de choisir le niveau de réduction : faible, maximum ou nul.

Sony WH-1000XM3

L’objectif de Sony est d’offrir à ses utilisateurs l’innovation et la performance. Et une fois de plus, la marque a respecté ses promesses. Le constructeur japonais a donc mis sur le marché un casque à réducteur de bruit révolutionnaire : le SONY WH-1000XM3. Suscitant la curiosité du grand public, vous ne serez pas déçu de votre choix.

Un confort pensé pour le bonheur de tous

Un casque se doit d’être confortable. Heureusement, Sony a su adapter sa fabrication en fonction des attentes et des besoins du grand public. Et la marque peut être fière de ce modèle-ci. Doté de coussinets conçus pour toutes les formes d’oreilles, ce casque est dédié à toutes les morphologies. N’oublions pas aussi que le poids du casque est compris entre 255 à 275 g. Ce qui en fait un excellent allié en cas d’écoute prolongée. Très léger, vous ne sentirez même pas sa présence.

Une réduction de bruit active excellente

Vous aurez, à votre disposition, quatre profils de gestion de réduction de bruit : à l’arrêt, marche, course et transport. Avec le profil arrêt, les sons sont étouffés au maximum. Ainsi, vous aurez l’impression d’être totalement isolé du monde extérieur. Avec le profil transport, la réduction est limitée, car si le bruit assourdissant des moteurs de véhicule est totalement étouffé, vous pourriez continuer à étendre les voix. Avec le profil, marche, vous n’entendrez pas le bruit des klaxons et des moteurs de voiture, mais vous pouvez continuer à entendre, par exemple, la voix de la personne qui se situe près de vous.

Une qualité de son qui tient ses promesses

L’on serait tenté de penser que côté qualité son, le constructeur n’a fait aucune faute. Pour ne pas vous faire perdre votre temps, disons tout de suite les choses : ce casque a une qualité sonore délectable. Le rendu sonore est excellent quel que soit le morceau que vous écouterez.

Marshall Mid ANC

C’est une entrée remarquable qu’a faite Marshall dans le monde de la réduction de bruit. Contrairement à ses autres concurrents, ce casque fonctionne sans avoir besoin d’installer une application. Mais Marshall vise un public bien précis, car toutes les caractéristiques ne répondent pas parfaitement aux attentes des mélomanes. Ce qui n’empêche pas sa présence dans notre liste des meilleurs modèles de casques réducteurs de bruit.

Un design conçu pour le confort

Pour une expérience optimale, les utilisateurs de casque antibruit recherchent un modèle de petite taille. C’est ce qu’a fait Marshall en proposant un casque au design supra-aural. En plus de l’avantage considérable au niveau de la dimension, ce choix a été fait pour assurer le confort. Petit bémol : la forme ovale de l’arceau, que l’on a déjà maintes et maintes fois reproché aux casques de la marque. Heureusement, pour éviter que le casque serre trop au niveau de la tête, il vous sera possible de le desserrer manuellement.

Un contrôle simplifié

La prise en main de ce modèle est des plus aisée. Et pour cause, l’on retrouve sur ce casque un bouton de contrôle universel. À partir de ce bouton, vous pouvez contrôler le volume et gérer votre playlist. Bien que certains utilisateurs se plaignent de souvent se tromper de commande, vous verrez qu’avec le temps et l’habitude, vous ne pourrez qu’en être satisfait. En fonction de vos besoins et de vos attentes, un simple clic suffira pour activer ou désactiver l’option de réduction de bruit.

Un son de qualité supérieure

Même les utilisateurs les plus exigeants trouveront leur bonheur dans ce casque. Et pour cause, le son offert est d’une excellente qualité. Les basses sont bien reproduites et le son est clair et bien défini. Petit point à revoir : les aigües qui sont un peu trop agressives.

Sennheiser HD 4.50 BTNC

Vous êtes à la recherche du casque qui peut vous accompagner quotidiennement ? Sennheiser a réussi à répondre aux attentes et aux besoins de la plupart des utilisateurs. Avec la technologie NoiseGuard, il s’agit d’un très bon casque à réduction de bruit active. Bien qu’il soit doté de plusieurs avantages comparés à ses concurrents, son prix est très attractif.

Un design simple, mais classe

Le HD 4.50 BTNC est un casque sobre et élégant. Pensant 240 grammes, il s’agit d’un gadget que vous pouvez emmener partout avec vous. Bien qu’elle soit entièrement fabriquée en plastique, la marque a su trouver le petit « plus » qui fait de ce casque un élément design. Qu’en est-il de sa solidité ? Contrairement à ce que l’on peut penser, il s’agit d’un casque durable et qui vous accompagnera efficacement sur plusieurs années.

Une réduction de bruit efficace

Ce casque est certes, l’un des moins chers du marché, mais c’est également l’un des plus performants en matière de réduction de bruit. Une fois que vous aurez le casque à vos oreilles, vous serez entièrement coupé du monde. Toutefois, certains utilisateurs pensent que la réduction des voix est encore assez faible. Petit plus : vous pouvez activer la réduction de bruit même en mode écoute avec fil pour que l’autonomie soit augmentée.

Une qualité sonore délectable

En Bluetooth comme en utilisation filaire, la qualité sonore est excellente. D’ailleurs, c’est un des points qui font le succès de ce casque antibruit. Ainsi, vous pouvez écouter vos meilleurs morceaux dans d’excellentes conditions.

Philips SHB9850NC

Qui a dit qu’il fallait casser sa tirelire pour pouvoir s’acheter un casque antibruit d’une excellente qualité ? Philips met à la disposition de tous les amateurs de musique un casque qui réussit à répondre aisément aux besoins et aux attentes de tous. Avec le SHB9850NC à vos oreilles, vous aurez l’impression d’être totalement coupé du monde.

Une structure légère, mais solide

Ces écouteurs sont fabriqués entièrement avec du plastique. En plus d’offrir un maximum de légèreté, vous n’avez aucune crainte, car ils sont également solides. L’on apprécie aussi particulièrement la présence du similicuir au niveau du serre-tête. Ce qui est un gage de design, mais également de confort. Pliable, vous pouvez les ranger efficacement dans une poche de votre sac à dos. C’est également une caractéristique qui assure l’aisance vis-à-vis du transport.

Une qualité sonore appréciable

Ce casque peut être utilisé en mode Bluetooth ou avec des fils. Mais comme pour la plupart des modèles de sa gamme, vous pourriez remarquer que la performance sonore sans fil n’est pas aussi bonne que la performance avec des câbles. Bien évidemment, cela varie en fonction du type de connexion ainsi que du périphérique. Mais d’une manière générale, la qualité sonore est appréciable.

Une isolation efficace

Avec ce modèle, Philips promet une réduction de bruit de 99 %. Pour réussir un tel exploit, le fabricant se base sur les quatre micros qui captent efficacement et rapidement les nuisances sonores. Sur une isolation passive, les fréquences captées sont à partir de 400 Hz. Mais l’isolation active est plus efficace avec une isolation jusqu’à 1kHz.

