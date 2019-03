Le Galaxy Fold disponible en mai… pour un prix astronomique

Samsung continue donc sa course à la nouveauté.

On sait désormais que le smartphone pliable du géant coréen, le Galaxy Fold, sera disponible sur le marché vers le début du mois de mai prochain. Une première mondiale qui s’accompagne d’une autre information inédite : le prix exorbitant du téléphone.



Si vous aviez été choqué par le prix du Samsung Galaxy S10 + (plus de 1500 $CA), attendez-vous à tomber de votre chaise. Le Galaxy Fold sera proposé pour la modique somme de 2279 $US (plus de 3000$CA). Ce qui en fera, et de loin, le smartphone le plus cher parmi les grandes marques.

Un prix (en partie) justifié par la qualité

La qualité est néanmoins au rendez-vous, surtout en ce qui concerne le fameux écran pliable. Le Galaxy Fold ds’équipe d’un écran de 4,6 pouces qui peut … s’ouvrir en deux. En deux temps trois mouvements, vous pourriez donc passer d’un simple smartphone de 4 pouces à une tablette de 7,3 pouces.

Pour vous faire une idée de la taille de l’écran, sachez que celle de l’iPad Mini d’Apple est de 7,9 pouces. Ne voulant pas changer les caractéristiques les plus appréciées par le grand public, Samsung n’oublie pas les écrans AMOLED pour une utilisation encore plus confortable, notamment au niveau des contrastes. L’appareil est également doté d’une couche de verre renforcé pour éviter les casses. Et comme tous les autres smartphones de la marque, le système tournera sur Android.

Disponible en précommande dès le 26 avril

Selon Samsung, les stocks de ce smartphone pliable seront limités dès sa sortie. Pour avoir le vôtre, pensez à précommander votre Galaxy Fold (disponible en quatre coloris : Space Silver, Cosmos Black, Martian Green et Astro Blue) dès le 26 avril sur le site de Samsung ainsi que quelques revendeurs partenaires. La date de sortie sera le 3 mai pour quinze pays européens, dont la France.