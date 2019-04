Les années se suivent et ne se ressemblent pas chez Apple.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, source fiable pour tout ce qui touche à Apple, le nouveau modèle d’iPhone (l’iPhone XI) serait équipé d’une recharge sans fil inversée … tout comme le Mate 20 de Huawei ou le S10 de Samsung. Une information finalement pas si surprenante depuis l’annonce de l’annulation de l’AirPower, un socle de charge par induction.

Par la même occasion, il se peut qu’Apple annonce également une nouvelle taille pour ses batteries intégrées.

La bataille du sans-fil

En fonction des nouveautés et des innovations apportées par iPhone, Ming-Chi Kuo émet, depuis quelque temps, plusieurs hypothèses à propos des nouveaux iPhone XI. Ainsi, selon lui, les futurs smartphones Apple pourront recharger des appareils supportant la recharge sans fil.

Si pour le moment, cette information reste officieuse, l’arrivée des AirPods 2 et des boitiers de recharge sans fil est un indice de plus. Si la firme de Cupertino souhaite rester en tête des ventes de smartphones, elle ne pourra pas se permettre de laisser la recharge sans fil à ses concurrents.

Et la taille de la batterie ?

Et si la recharge inversée faisait réellement partie des fonctionnalités de l’iPhone XI, un changement au niveau de la taille de batterie, notamment de sa capacité, devrait être au rendez-vous. Et pour cause, cette fonctionnalité pourra affaiblir grandement l’autonomie de la batterie classique. Ainsi, Ming-Chi Kuo prévoit une augmentation de 15 % de sa capacité sur l’iPhone XI Max et 25 % chez l’iPhone XI « classique ».

Pour savoir juger de ces prédictions, il faudra attendre la keynote de présentation des nouveaux iPhones, en septembre prochain.