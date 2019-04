Apple sortirait un iPhone compact à écran OLED en 2020

Apple se lance dans le compact.

Comme son principal concurrent, Samsung, Apple prévoit un cycle de deux ans pour la sortie de ses smartphones. Même si la plupart des informations concernant les modèles d’iPhone de 2019 sont encore officieuses, des pronostics sur les iPhone de 2020 sont déjà en ligne. Publiés par DigiTimes, ils donnent un bon aperçu de ce qui attend les utilisateurs des produits de la marque à la pomme. Notamment, un téléphone de petite taille à écran OLED.

Les changements de taille

Selon les estimations, les iPhones de 2020 passeraient de 5.8 et 6.5 pouces (les tailles respectives de l’iPhone XS et l’iPhone XS Max) à 6.06 et 6.67 pouces. Par ailleurs, un troisième smartphone serait équipé d’un écran OLED, une innovation attendue depuis longtemps par les fans de la marque.

Mais ce n’est pas l’information qui surprend le plus. En effet, il y a de fortes chances que ce troisième modèle se dote d’un écran plus petit : 5.42 pouces, la plus petite taille disponible sur le marché. Pour rappel, le dernier iPhone de petite taille (4 pouces) était l’iPhone SE. Les utilisateurs étaient particulièrement ravis de cette forme étant donné la possibilité de prise en une seule main.

Mais jusqu’à maintenant, le fournisseur des écrans OLED est encore inconnu de DigiTimes. Si jusqu’ici Samsung est le premier fournisseur de la firme, il y a de fortes chances que pour 2020, Apple décide de se tourner vers LG Display ou encore BOE Technology.

Japan Display pour l’Apple Watch Series 5

D’un autre côté, l’on retrouve des informations concernant les écrans Oled des montres connectées d’Apple. Selon Reuters, le fournisseur japonais Japan Display devrait continuer sa collaboration en équipant les Apple Watch Series 5. Malheureusement, il ne sera pas fournisseur des écrans des nouveaux iPhone étant donné le manque de moyens. Quant à savoir si ces innovations permettront de détrôner Samsung, rien n’est moins sûr.

On ne prévoit pas de nouvelles annonces avant plusieurs mois.

Dernière mise à jour le 2019-04-04 at 14:28 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires