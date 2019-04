Samsung Galaxy S10 : son capteur trompé par une empreinte digitale imprimée

La sécurité, cheval de bataille des fabricants de smartphone. Pour que celle-ci soit au rendez-vous, Samsung a équipé son Galaxy S10 d’un capteur d’empreinte « sophistiqué ». Surnommé supersonique par le constructeur lui-même, ce capteur est installé sous l’écran du smartphone. Selon les tests et les prévisions de Samsung, il s’agit d’un système innovant qui est plus performant et plus sécurisé que tous les systèmes de sécurité des autres smartphones. Sauf que récemment, un internaute a réussi à passer par ce lecteur d’empreinte, grâce à une technique digne de Mission Impossible.

Une photo imprimée 3D pour contrer le capteur du S10

Les annonces à l’emporte-pièce de Samsung ont sonné comme un défi pour certains internautes. Une invitation à trouver des techniques de tromper ledit système de sécurité, censé, rappelons-le, être «infaillible». Depuis quelques jours, plusieurs internautes se sont donc lancé un défi : prouver que le système de sécurité du Samsung S10 n’est pas si infaillible qu’on le dit.

Et dans la foulée, un internaute, connu sous le nom de Darkshark, à réussi à tromper le lecteur d’empreinte grâce à une photo imprimée en 3D.

Les procédés de cette tromperie

Darkshark a d’abord pris en photo son empreinte digitale apparente sur un verre à vin. Il s’est ensuite basé sur cette image (en augmentant le contraste sur Photoshop) pour créer une image en 3D de son empreinte. Puis il a présenté cette copie 3D de son empreinte digitale à son smartphone.

Surprise : la S10 s’est immédiatement déverrouillé. Et pour prouver que sa technique fonctionne réellement, il a décidé de le faire à plusieurs reprises. À chaque fois, le smartphone se déverrouillait.

Une mise en garde pour les utilisateurs du Samsung S10

Après avoir trompé le lecteur d’empreinte de la S10, Darkshark n’a pas hésité à mettre en garde les utilisateurs quant à leur sécurité. En effet, la plupart des applications bancaires demandent une simple authentification par empreinte pour s’ouvrir.

Avec cette méthode, tout le monde (ou presque) aura donc la possibilité d’accéder totalement à votre compte bancaire. Espérons que les prochaines mises à jour permettront de régler le problème.