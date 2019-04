Jouer sur Xbox One avec clavier et souris grâce au Razer Turret

C’est le 25 septembre 2018 que Phil Spencer annonçait la venue d’une mise à jour permettant aux joueurs sur Xbox One de jouer avec un clavier et une souris, tout en prenant soin de préciser que la décision revenait aux développeurs d’activer la fonctionnalité ou non. En termes simples, si FROM SOFTWARE ne vous offre pas l’option sur Sekiro: Shadows Die Twice, vous ne pourrez simplement pas. Cependant, l’avantage que procure le combo clavier/souris est brillamment géré par Epic Games sur le très populaire Fortnite. En effet, des lobby dédiés sont créés afin de séparer les joueurs avec contrôleurs de ceux qui utilisent le clavier et la souris.

Razer entre alors dans la partie en nous proposant leur tout nouveau Turret, un combo visant les gamers sur console qui souhaitent opter pour les périphériques PC.

Conçu en étroite collaboration avec Microsoft, Razer vante l’immersion qu’offre le Turret avec ses lumières RGB pouvant créer près de 16,8 millions de couleurs. De plus, votre nouvelle acquisition vous permettra de jouer tant sur votre Xbox One que sur votre PC.

Le fabricant liste ainsi l’ensemble des caractéristiques du Turret:

Touche Xbox dédiée permettant l’accès rapide au tableau de bord;

Durée de vie de 40 heures sur une charge;

Transmission sans fil stable sur fréquence 2.4ghz;

Appuie poignet ergonomique pour les séances de jeux prolongées;

Tapis de souris rétractable et magnétique de 8 par 7 pouces;

Souris Razer Mamba avec capteur optique avancé 5G de 16,000 DPI;

Clavier avec touche mécanique.

La librairie de jeux supportant ces périphériques se veut bien mince en date d’aujourd’hui. On espère bien évidemment que plus de développeurs décideront d’offrir le support clavier/souris , mais d’ici là, voici la liste des titres présentement disponible.

Gears 5;

Fortnite;

Waframe;

Minecraft;

Xmorph Defense;

Warhammer Vermintide;

Bomber Creew;

Children of Morta;

DayZ;

Deep Rock Galactic;

Minion Master: Forced to Duel;

Moonlighter;

Roblox;

Strange brigade;

Vigor;

Warface;

WarGroove;

War Thunder.

Razer se positionne de mieux en mieux chaque année par son design avant-gardiste et agressif qui semble bien plaire aux gamers. En offrant ce type d’option, la ligne ne devient que plus trouble entre le monde des consoles et des PC. En attendant la prochaine génération de consoles orientées vers le cloud gaming, comme la PlayStation 5, la Xbox Scarlett ou bien la Google Stadia, verrons-nous un jour une communauté de gamer rassemblée sur une même plateforme? À voir dans quelques années.

Dernière mise à jour le 2019-04-11 at 14:08 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires