Avec Reborn 3, Opera déclare la guerre à Chrome

Opera parviendra-t-il à supplanter Chrome?

Le combat mené par les navigateurs Web ne connaît pas de fin. Récemment, Microsoft a proposé à ses utilisateurs plusieurs nouveautés sur son navigateur Microsoft Edge et aujourd’hui, un autre navigateur refait peau neuve. De la version 58, elle est tout de suite passée à la version 60 sous le nom de Reborn 3. Avec toutes les nouveautés que propose Opera, Chrome a du souci à se faire. Voici, entre autres, toutes les nouvelles fonctionnalités qui vous attendent dans cette nouvelle mise à jour :

Blockchain

La technologie de Blockchain est plus présente que jamais. Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’un simple stockage de fonds ou encore une « éventuelle » technologie qui permettra de façonner la navigation Internet de demain. C’est pour cela que dans cette nouvelle mise à jour, Opera a décidé de mettre l’accélérateur sur le développement du Web 3. Concrètement, le navigateur ouvre donc ses portes à cet univers innovant et Opera est le premier navigateur à le faire. Pour que l’utilisateur puisse utiliser sereinement son navigateur, la fonction porte-monnaie crypto serait également ajoutée très prochainement dans les navigateurs iOS d’Opera et Opera Touch.

Service VPN

Selon les statistiques, un tiers des utilisateurs de VPN dans le monde optent pour cette solution afin de rester anonymes lors de la navigation sur le Web. Avec cette nouvelle mise à jour, Opera est le premier grand éditeur à offrir gratuitement et rapidement un VPN. Grâce à ce service de VPN illimité, la navigation se fait dans la plus grande confidentialité possible et les utilisateurs peuvent profiter d’une excellente sécurité, notamment lorsqu’ils sont connectés sur des réseaux publics. Le site Web ne pourra ni connaître les données d’utilisateurs de tiers ni son cache et encore moins sa position géographique.

Design

Nous passons du temps (pour ne pas dire beaucoup de temps) sur Internet, il est donc tout à fait normal que la qualité des applications, notamment du navigateur Web, que nous utilisons soit prise en compte. Pour que l’expérience de l’utilisateur soit unique, le navigateur Opera se dote d’un nouveau design sans bordure et sans ligne de démarcation. L’utilisateur pourra choisir entre deux thèmes : clair et obscur.

Utilisateurs d’Opera, vous aimerez certainement Reborn 3. Pour ceux qui n’utilisent pas encore ce navigateur, parions que vous serez tenté de l’essayer!