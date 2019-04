WALT Phone d’Apple : l’ancêtre de l’iPhone réapparaît en vidéo

Apple aurait en tête ses plus populaires produits depuis plus de 25 ans!

Utilisateurs d’iPhone et d’iPad, connaissez-vous la racine de votre smartphone et de votre tablette ? Pour vous rattraper, il faut revenir quelques années en arrière, soit en 1993. En effet, c’est à cette date qu’a été conçu le tout premier prototype d’Apple. De ce temps, la marque à la pomme ne pouvait pas imaginer que quelques années plus tard, ce prototype donnerait naissance à des outils dont bon nombre de monde ne peut se passer. Mais à quoi aurait bien pu ressembler ce prototype ?

WALT, l’ancêtre de l’iPhone

C’était en 1993. De ce temps, l’on ne parlait pas encore de smartphone et les téléphones mobiles ainsi que les tablettes n’étaient pas encore aussi célèbres que maintenant. D’ailleurs, Apple était une marque encore bien inconnue qui ne pouvait pas s’imaginer rencontrer un franc succès quelques années plus tard. Et pourtant, un Australien du nom de Sonny Dickson a révélé, il y a quelques jours, une vidéo du prototype d’Apple, WALT (ou Wizzy Active Lifestyle Telephone) datant de 1993. En voyant cette vidéo, l’on peut dire qu’Apple était déjà bien avancé sur son temps. En effet, WALT se présentait sous forme d’une tablette livrée avec un stylet. Grâce à ce dispositif, l’utilisateur pouvait passer des appels, envoyer des fax, construire un répertoire téléphonique et même consulter ses comptes bancaires. Et pour le grand plaisir de tous, il était même possible d’avoir accès une reconnaissance d’écriture et un paramètre qui permettait de modifier la sonnerie.

Une ardoise numérique non commercialisée

Toujours sur la vidéo, on peut constater que cette ardoise numérique, bien qu’elle soit très évoluée pour son époque, n’était pas portable, car ne possédait pas de batterie. Ainsi, il était nécessaire de la brancher à un secteur. Pour ce point et pour d’autres bémols, WALT n’a pas été commercialisé. D’ailleurs, il n’y a eu que quelques prototypes de WALT dont un a été présenté pour la première fois lors de la conférence MacWorld de 1993. Mais selon Engadget, l’on a déjà vendu un exemplaire de cet ancêtre d’Apple pour la « modique » somme de 8000 dollars, en 2012.

Voilà bien la preuve qu’Apple sait innover et n’a pas peur de tester de nouvelles technologies!