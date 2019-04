Microsoft tacle Google Stadia qui «dispose de l’infrastructure, mais pas du contenu»

Ça sent la guerre entre Microsoft et Google!

Le monde du jeu vidéo en mode 2.0 est sur le point de connaître un grand changement. En effet, l’arrivée d’un prochain compétiteur dans la course change extrêmement la donne. Ce nouveau concurrent, c’est Google. Véritable pilier dans d’autres secteurs, Google n’a pas encore eu (beaucoup) de mots à dire dans le monde du vidéoludique, du moins jusqu’ici. L’objectif du géant américain est simple : révolutionner le monde du jeu vidéo et lui donner un tout autre visage d’ici quelques années. Mais un autre géant américain n’est pas d’accord.

La réponse des concurrents

Alors, est-ce que les principaux futurs concurrents de Google doivent craindre la montée en puissance de ce géant américain ? Si Xbox avait déjà réagi à l’annonce de Stadia en promettant l’arrivée prochaine de ce même concept dans son E3 de juin 2019, le directeur marketing Xbox, Mike Nichols, lors d’un interview donné à Telegraph, a annoncé que : « Les concurrents émergents comme Google disposent de l’infrastructure cloud ainsi que d’une plus grande communauté grâce à YouTube, mais n’ont pas de contenu pertinent à proposer ». Ainsi, si l’on se base sur ses dires, Microsoft n’a rien à craindre quant à cette révolution que souhaite apporter Google.

Stadia VS Xbox : aucune rivalité possible selon Microsoft

Le dirigeant de Microsoft ne peut pas le nier, Google a tout le matériel nécessaire pour mener à bien son objectif. En effet, il est important de rappeler que pour faire tourner ses jeux, Google se base sur des CPU et des GPU très puissants conçus par AMD. Ainsi, tous les jeux de la future plateforme Stadia pourront profiter d’une puissance de 10.7 téraflops. Toutefois, le catalogue de jeux vidéo, c’est-à-dire le contenu, ne pourra pas répondre aux besoins et aux attentes des gamers. Microsoft assure également que Google Stadia ne pourra pas reproduire (ou même surpasser) l’expérience de jeu qu’ont les joueurs du monde entier avec une console de salon. Cela n’empêche pas le géant américain de lancer une attaque offensive en proposant Project X Cloud (l’équivalent de Netflix dans le monde du jeu vidéo). On ne demande qu’à voir la suite de cette rivalité.

Google saura-t-il sortir son épingle du jeu et rivaliser avec Microsoft et Xbox? Seul le temps nous le dira.