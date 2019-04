Notre-Dame de Paris : comment Assassin’s Creed Unity pourrait aider à reconstruire la cathédrale

Le lundi 15 avril, les deux tiers du toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris et sa flèche iconique ont été ravagés par un incendie. Un drame historique et architectural qui a déjà entraîné une vague de soutien à travers le monde. Au point qu’à l’international la levée de fonds a permis de récolter presque 15 millions d’euros (23 millions $ CA). Le but est clair : entamer le plus tôt possible les travaux de rénovation. Et dans cette optique, la Fondation du Patrimoine peut compter sur un allié inattendu : le jeu vidéo Assassin’s Creed Unity.

Assassin’s Creed Unity, ou la dernière résurgence de Notre-Dame

Car, rappelons-le, le jeu d’Ubisoft prend pour toile de fond la ville de Paris lors de la Révolution Française. Point central du décor (et de la ville) : Notre-Dame, que le joueur peut visiter en long, en large et en travers. Soucieux de parvenir au résultat le plus réaliste possible, l’équipe travaillant sur le projet a étudié point par point les structures, fondations et décorations de l’édifice.

« J’ai fait d’autres choses dans le jeu, mais 80% de mon temps a été consacré à Notre-Dame », avait déclaré à The Verge Caroline Miousse, level artist chez Ubisoft, au moment de la sortie du jeu, en 2014. Le travail de cette dernière consistait à étudier des centaines de photos et de s’associer avec des spécialistes en structure pour s’assurer que chaque pierre était identique à l’original.

Toutes ces précieuses informations ont ensuite été reproduites à l’écran, pour un rendu bluffant (surtout à l’époque). Les fans de la franchise s’en souviennent encore.

Assassin’s Creed Unity devient gratuit

Ce mercredi 17 avril, Ubisoft a par ailleurs annoncé qu’Assassin’s Creed Unity deviendrait désormais gratuit. Il s’agirait, selon la compagnie française, d’offrir l’opportunité aux joueurs de profiter de la beauté de Paris. Et donc, de Notre-Dame.

L’annonce a été faite sur le blog d’Ubisoft, Ubiblog. Extrait : «Ubisoft tient à exprimer sa solidarité pour les Parisiens et toutes les personnes dans le monde entier qui ont été émues par cet événement tragique. Notre-Dame fait partie intégrante de l’identité de Paris et de la France, une ville à laquelle nous sommes profondément liés. Voir la cathédrale en proie aux flammes nous a tous profondément touchés».

Le jeu est d’ores et déjà disponible sur le site d’Ubisoft. Les Parisiens et la vaste communauté des joueurs apprécieront.

Note : pour les personnes souhaitant participer à la levée de fonds, voici le lien vers la page de la Fondation du Patrimoine.