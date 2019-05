Apple accusé de mentir sur l’autonomie de l’iPhone

Et si Apple mentait quant à l’autonomie de ses batteries ? C’est la question que s’est posée une association de défense des consommateurs, procédant à des tests sur quelques téléphones de la marque. Les batteries de l’iPhone étant jugées largement insatisfaisantes par les consommateurs, l’enquête confirme que ces derniers ont bien raison de se plaindre. Pour cause, les résultats montrent que la marque surestime les capacités de ses appareils.

Une différence allant de 18 à 51 %

C’est le groupe britannique de défense des consommateurs Which ? qui a décidé de tester les véritables capacités des batteries des iPhones . Et ces documents, qui se tournent principalement sur l’autonomie des batteries donc, sont rapidement arrivés aux oreilles des consommateurs du monde entier. En effet, selon les résultats obtenus, suite à une analyse approfondie, Apple surestimerait « de très loin » l’autonomie de la batterie de certains appareils qu’elle propose au grand public.

Pour avoir un résultat concluant, le groupe Which ? a mis sur le banc d’essai plus de neuf iPhone. Et l’autonomie de la batterie de chacun d’entre eux a reçu une note bien inférieure aux prédictions annoncées par la marque elle-même. Pourtant, chaque terminal a été rechargé à son maximum avant de passer à divers tests : émission et prise d’appel en continu, navigation sur le web, prise de photo, etc.

L’autonomie de l’iPhone toujours au centre des débats

À la surprise générale, les écarts entre les promesses faites par la marque et les tests réalisés par le groupe sont assez surprenants. En effet, on constate une différence de 18 à 51 %. Le plus grand écart revient à l’autonomie de l’iPhone XR : si la firme assure que l’utilisateur pourra l’utiliser durant 25 heures en appel continu, le groupe a reçu un résultat de 16 heures 32 minutes en autonomie.

Et pourtant, on parle bien d’un téléphone dont l’autonomie a été maintes fois saluée.