Speech2Face :  une IA capable de recréer votre visage grâce à votre voix

Les progrès des intelligences artificielles ne cessent de nous surprendre. Et si l’on a l’impression d’être face à l’innovation la plus extraordinaire, d’autres accomplissements viennent nous rappeler que ce n’est encore que le début. La dernière trouvaille et création des chercheurs du MIT vous laissera certainement sans voix : le Speech2Face, un outil capable de reconstituer les traits du visage d’une personne en se basant uniquement sur des échantillons de sa voix.

Votre voix peut en dire long sur vous

Le système fonctionne-t-il réellement ? Pour répondre à cette question, l’intelligence artificielle devait lire plusieurs échantillons de voix, collectés au hasard sur des vidéos YouTube. Une fois que les données vocales collectées, l’algorithme a été mis sur pied et a donc restitué des visages en se basant sur les extraits de voix.

IA et visage : quelques problèmes d’éthique

Et si les résultats mis à disposition du grand public ont beaucoup étonné, les chercheurs ont tout de même soulevé un petit problème d’éthique à cette technologie.

Ces derniers veulent rassurer en disant que l’algorithme en question se base surtout sur les traits les plus communs à chaque individu :

« Notre méthode ne peut pas reconstituer la véritable identité d’une personne à partir de sa voix (une image exacte de son visage). Notre modèle est entraîné à capturer les traits visuels (liés à l’âge, le genre, etc.), qui sont communs à de nombreux individus et dans les cas seulement où il y a suffisamment de preuves pour connecter ces traits visuels aux attributs vocaux des données. Le modèle ne produira uniquement des visages communs, moyens, aux traits visuels caractéristiques. Il ne pourra pas produire d’images d’individus spécifiques. »

Nous voilà rassurés.