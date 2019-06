Android 10 Q : Huawei donne la liste des smartphones qui seront mis à jour

Huawei a donc jusqu’au 19 août pour profiter d’Android et de ses mises à jour. Si le fabricant chinois est déjà bien avancé dans la fabrication de son propre écosystème (alternativement baptisé Ark OS, HonMeng OS et Oak OS), il compte bien le maximum de la licence américaine. Ainsi, seize de ses smartphones seront mis à jour vers Android 10 Q.

C’est sur son site Internet que la firme de Schenzhen a annoncé la gamme d’appareils qui profiteront de l’OS Android, via sa surcouche EMUI 10. Ses porte-étendard, le Mate 20 Pro et P30 Pro, en font bien évidemment partie. « Nos appareils les plus populaires actuels, y compris la série des P30, pourront accéder à Android Q », lit-on dans l’annonce.

La liste des smartphones Huawei qui tourneront sous Android 10 Q

Voici la liste des smartphones Huawei profitant de la mise à jour vers Android 10 Q :

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Lite

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Porsche Design Mate 20 RS

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

P Smart Z

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Pro

Porsche Design Mate 10

Huawie Mate 10

Après que les principaux fournisseurs et applis américains lui ont tourné le dos en vertu d’un décret leur interdisant tout partenariat avec une entreprise étrangère à risque, Huawei a vu ses ventes dégringoler en Europe. Les chiffres sont officiels sur le vieux continent et ne tarderont pas à l’être dans le reste du monde. Il s’agit donc d’endiguer l’hémorragie le plus rapidement possible.

Huawei rappelle par ailleurs que les smartphones actuels, profiteront, en plus d’Android, des applications Google et de Facebook. En vertu du décret de Donald Trump de mai dernier, ceux-ci cesseront d’être nativement installés sur les téléphones Huawei en août.

Our commitment to you, our UK fans. Further information can be found here: https://t.co/6qKGIL2OB4 pic.twitter.com/V5Af6EraaY — Huawei Mobile UK (@HuaweiMobileUK) 20 juin 2019

Mais Huawei reste optimiste, fidèle à sa volonté affichée de devenir rapidement le leader mondial sur le marché des smartphones. Quitte à faire cavalier seul et développer ses propres outils, façon Apple. «Nous continuerons d’investir dans la recherche et le développement afin de fournir une innovation de pointe et la meilleure expérience smartphone possible », promet le site de Huawei.

