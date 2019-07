FIFA 20 : la Juventus Turin absente du jeu

Il est de plus en plus loin le temps où les clubs de football portaient des noms farfelus dans les jeux PES (Pro Evolution Soccer). D’ailleurs, pour la dernière mouture de la licence, Konami a carrément signé un contrat d’exclusivité avec la Juventus Turin, qui auparavant appartenait à FIFA.

Résultat : fini le PM Black and White dans PES, mais… bonjour le Piemonte Calcio dans FIFA 20. Car oui, c’est la dure loi des licences qui veut ça, la Juve sera désormais absente de la franchise.

La Juventus absente de FIFA, une première historique

C’est donc une gigantesque page de pixels qui se tourne dans le monde footballistique vidéoludique. On se souvient avec émoi du temps où FIFA représentait le réalisme et les vraies licences, et PES les noms à coucher dehors. Zidane s’appelait « Zadine », Ronaldo « Ronarid », Bergkamp « Bemkap »… L’arcade contre le réalisme, et des fous rires en supplément.

Mais que les aficionados de FIFA se rassurent : la série ne sera pas touchée par le syndrome du faux patronyme. Les joueurs de la Juventus Turin garderont leurs noms, qu’ils jouent pour la Juve ou le Piemonte Calcio. Et c’est presque dommage : on aurait bien vu un Blaise « M’as-tu dit » ou un Cristiano « Ranuldo ».