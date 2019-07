Instagram inondé de photos d’une ado égorgée, la communauté se mobilise

Le 14 juillet dernier, une adolescente américaine de 17 ans, Bianca Devins (« @escty» sur Instagram), a été sauvagement assassinée. Le principal suspect, un jeune homme de 21 ans, rencontré sur Instagram, a décidé de partager les photos du corps de la jeune femme sur l’application Discord, une plateforme de messagerie destinée aux gamers.

Brandon Clark, le meurtrier présumé ne s’est pas arrêté là. Il a également partagé les photos du corps sans vie sur Instagram (portant les stigmates d’un égorgement), accompagnant sa publication de messages de provocation aux followers de la jeune femme, très populaire sur le réseau. Et si le compte du suspect (@yesjuliet) a été désactivé pour violation des conditions d’utilisation, plusieurs copies n’ont pas tardé à circuler à leur tour. Pour éradiquer ce partage massif, le réseau social a également décidé de désactiver les mots-clés associés aux images du meurtre.

Pour éradiquer le flot de photos, les internautes se mobilisent sur Instagram

Dans une interview accordée à Mashable, l’entreprise affirme, par le biais de sa porte-parole, Stéphanie Otway : « Notre technologie nous permet de repérer les images visuellement similaires à l’originale et de les supprimer automatiquement ». Mais les photos du corps de la jeune femme continuent à pulluler sur le réseau social. En effet, les comptes qui les partagent identifient souvent le profil de Bianca, compte qui est toujours en ligne.

Pour noyer ces photos et les rendre plus difficile d’accès, plusieurs internautes se sont mobilisés. Leur technique ? Mettre en ligne des photos avec le mot clé « #RIPBianca ». Par la même occasion, plusieurs comptes invitent vivement les instagrameurs à ne plus publier les images du meurtre et d’arrêter de les détourner en mèmes.

Le suspect inculpé

Brandon Clark s’est également poignardé au cou et a diffusé les images sur Snapchat. Il a été conduit à l’hôpital dans un état critique mais la police affirme qu’il devrait survivre à ses blessures. Le jeune homme a été inculpé, lundi soir de meurtre au deuxième degré.

Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre le déroulement exact des faits ainsi que le mobile du crime.