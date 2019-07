iPhone : les utilisateurs de moins en moins fidèles, au profit d’Android

Depuis la commercialisation des tout premiers iPhone, Apple est considéré comme étant l’une des marques les plus fidélisantes du marché. Mais une récente étude prouve que les choses sont en passe d’évoluer. Menée par BankMyCell entre octobre 2018 et juin 2019, une enquête portant sur 38 000 détenteurs de smartphones montre que les propriétaires d’iPhone ne sont plus aussi fidèles à la marque que par le passé.

Les utilisateurs d’iPhone, de moins en moins fidèles

Sur les 38 000 personnes questionnées, 18.1 % des propriétaires d’iPhone X (appareil commercialisé en 2017) ont troqué leur smartphone pour un modèle Android, plus précisément pour un Samsung. Cette conversion constitue le niveau le plus élevé dans cette étude. D’un autre côté, seulement 7.7 % des utilisateurs de Samsung Galaxy S9 (appareil commercialisé en début d’année 2018) se sont tournés vers un iPhone.

Toujours sur le même échantillon : 92.3 % d’entre eux ont repris un téléphone Android, or 26 % des utilisateurs d’iPhone X sont passés sur un smartphone autre qu’Apple. Certes, ces personnes sont seulement des clients de BankMyCell, mais cette étude donne un aperçu intéressant sur la tendance du marché actuel. Lors d’une étude menée par la CIRP en mars 2018, l’on apprend, également que 86% des possesseurs d’iPhone étaient fidèles à la marque pour un prochain achat. Pour 2019, ce chiffre est descendu à 73 %. Un chiffre qui continue à baisser depuis 2011.

Apple : 36 % des ventes totales de smartphones aux USA

Le groupe britannique spécialisé dans les études de marché et de marketing, Kantar, a également lancé une étude sur les parts de marché des marques aux Etats-Unis. Et les chiffres indiquent que les iPhone ne représentent que 36 % des ventes totales de smartphones aux Etats-Unis. Ce chiffre, bien qu’il soit significatif, connaît une baisse de 2.4 % par rapport au même trimestre en 2018. Et pourtant, les ventes de téléphones tournant avec l’OS de Google connaissent une hausse de 2.5 % sur un an.

