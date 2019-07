Voici les premiers verres de contact qui zooment quand vous clignez des yeux

Si vous avez l’impression d’avoir tout vu dans votre vie, attendez de voir cette dernière invention des chercheurs de l’université de Californie. Ceux-ci ont en effet développé une lentille souple assez particulière : celle-ci peut être pilotée grâce aux mouvements de l’œil. Ainsi, si vous avez toujours rêvé de faire un zoom lorsque vous lisez un livre ou lorsque vous regardez la télévision, vous serez amplement satisfait des résultats de cette recherche.

Celle-ci a été publiée la semaine dernière dans le journal Advanced Functional Materials. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Vous avez vos verres de contact ? Clignez des yeux pour zoomer

Pour faire fonctionner ces lentilles, les chercheurs les ont dotées d’un système de signal électro-oculagraphique. Pour ceux qui sont totalement nouveaux dans ce domaine, il s’agit d’un système qui permet de mesurer la différence de potentiel électrique générée par l’œil à partir de cinq électrodes.

C’est donc à partir des signaux obtenus que l’utilisateur peut commander la lentille souple, comme si c’était un muscle. Ainsi : les rotations de l’œil dirigent les mouvements de la lentille, le fait de cligner les yeux de fois permet de changer la distance focale et permet donc de zoomer. La lentille est constituée de polymères qui lui offre l’avantage d’être particulièrement réactif. Ainsi, les mouvements de l’œil et les mouvements de la lentille seront synchronisés entièrement.

Et si cette invention est déjà assez « grandiose », les chercheurs affirment que ce n’est qu’un début : « Le système développé dans cette étude a le potentiel d’être utilisé dans les prothèse visuelles, lunettes ajustables ou des robots téléguidés, à l’avenir ». On imagine donc très bien que ce type d’invention sera d’une grande utilité dans différents domaines : militaire, enseignement, médical, etc. On s’attend aussi à ce que ce gadget puisse rendre la vie de certaines personnes plus simples.