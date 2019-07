Chrome 76 est disponible : voici tous les changements

Voilà un moment qu’on l’attendait, Chrome 76 est disponible en version stable depuis le 30 juillet sur Android, Windows, Mac, Linux et iOS. Et si chaque nouvelle version de Google Chrome est porteuse de nouveautés, celle-ci devrait marquer un tournant majeur, puisque, entre autres, elle se pare d’un véritable mode Incognito et surtout se débarrasse totalement d’Adobe Flash.

Nous vous avons concocté une petite liste des changements qui viennent avec cette nouvelle version.

Chrome 76, la petite révolution de l’OS

La grande nouveauté de ce Chrome 76 (disponible depuis plusieurs semaines en bêta), c’est à n’en pas douter la disparition pure et simple d’Adobe Flash. En clair, toutes les fonctionnalités flash sur un site sont désactivées par défaut. Il est cependant possible de les activer ponctuellement en tapant chrome://settings/content/flash dans la barre d’adresse.

Notons qu’Adobe prévoit aussi de renoncer à son plugiciel Flash à l’horizon 2020.

Autre grande évolution : les sites Web ne pourront plus détecter lorsque l’utilisateur navigue en mode Incognito, avec la désactivation de l’API FileSystem lorsque l’utilisateur est en navigation privée. L’arrivée d’une navigation entièrement privée, qui ne fait pas le bonheur de tous les sites puisqu’il sera désormais possible de passer outre certains paywalls (en particulier sur les sites d’actualité payants).

Par ailleurs, Chrome permet désormais aux sites web de s’afficher automatiquement en mode sombre lorsqu’il est activé via Google Chrome.

On note aussi l’apparition sur PC d’un bouton d’installation pour les PWA (Progessive Web Apps), versions allégées de l’application de service. Une notification apparaîtra et sera accessible en cliquant sur le petit bouton « + » situé à côté de la petite étoile, dans la barre de recherche/adresse.

Comment installer Chrome 76

La nouvelle version de Google Chrome a été déployé dès le 30 juillet. Vous avez le choix entre patienter jusqu’à ce qu’on vous propose le téléchargement ou la télécharger directement sur le site de Google ou le Play Store.

Il est aussi possible de passer par l’APK disponible sur Apkmirror.

